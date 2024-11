Mercato - PSG : Une folie à 85M€ est déjà annoncée

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain semble déjà avoir trouvé la grande priorité de son mercato estival 2025 et il s’agirait de Marcus Thuram, international français actuellement à l’Inter. Mais il faudra se montrer très convaincant, pour s’attacher les services de celui qui pointe actuellement à la deuxième place du classement des buteurs en Serie A.

En minorité il y a quelques années, les internationaux français sont devenus nombreux au PSG, surtout dans le secteur offensif. Luis Enrique peut en effet aligner une attaque 100% tricolore avec Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, même si ce dernier ne semble pas particulièrement le séduire. Et cette tendance pourrait bien se confirmer...

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Le PSG veut Thuram

D’après les informations de TMW, le PSG souhaite agrandir encore plus sa colonie française l’été prochain et aurait une grande priorité pour son attaque : Marcus Thuram. Il faut dire que l’ancien de l’En Avant Guingamp réalise une excellente première partie de saison sous les couleurs de l’Inter, avec 10 buts et 6 passes décisives en 16 rencontres toutes compétitions confondues.

Un départ n’est pas à exclure

L’Inter craindrait le PSG selon le portail italien, surtout avec la clause de départ à 85M€ présente dans le contrat de Marcus Thuram. Les Parisiens ne seraient toutefois pas seuls sur le coup, puisque Liverpool souhaiterait également recruter le Français lors du prochain mercato estival, avec d’ailleurs déjà quelques contacts qui auraient eu lieu entre les deux parties.