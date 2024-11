Luis Enrique : Le PSG va droit dans le mur ?

Thomas Bourseau

Luis Enrique éprouve des difficultés à faire performer son équipe en Ligue des champions, compétition phare de la saison du PSG au vu des attentes des propriétaires qataris depuis leur arrivée en 2011. Néanmoins, le président Nasser Al-Khelaïfi a déjà affirmé que le Paris Saint-Germain n’était plus régi par l’obligation de résultat en C1. Une erreur selon Christophe Dugarry au vu des moyens mis à disposition de Luis Enrique et de son staff qui ne sont pas en danger.

On prend les mêmes et on recommence. Cela semble être la devise du PSG pour son nouveau projet sportif basé sur la construction d’un effectif bâti autour d’une idée de jeu propre à Luis Enrique. Le technicien espagnol a signé un contrat de deux saisons au Paris Saint-Germain en juillet 2023 et pourrait rallonger son bail jusqu’à l’été 2027, soit pour deux saisons supplémentaires que son bail actuel.

«Tout est exceptionnel pour la performance, mais s’il n’y a pas de performance, ce n’est pas grave»

Même son de cloche concernant Luis Campos. Le conseiller football du PSG voit son contrat prendre fin au terme de la saison en cours, mais disposerait déjà d’une offre pour deux années supplémentaires entre ses mains d’après Le Parisien. Le président Nasser Al-Khelaïfi a assuré jeudi dernier qu’il souhaitait que Campos poursuive à Paris à l’instar de Luis Enrique. Une mentalité qui n’est pas animée par le succès que n’assimile pas Christophe Dugarry.

« Qu’est-ce que j’aurais aimé jouer dans ce club. Tu gagnes pas un match de Ligue des champions (rires), tu prends des salaires de folie, tu n’as même plus l’obligation de gagner, tout le monde est content. Nouveau centre d’entraînement, tout est exceptionnel pour la performance, mais s’il n’y a pas de performance, ce n’est pas grave, qu’est-ce que tu veux que je te dise ? ».

«Tout est bien, plus de défaites que de victoires en Ligue des champions, c’est parfait»

Sur les ondes de RMC pour l’émission Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry n’a pas manqué de souligner que cette politique pourrait empêcher le PSG d’atteindre les sommets puisqu’il n’y a aucun risque ou sanction en cas d’absence de résultats.

« S’ils sont contents des deux Luis (ndlr Enrique et Campos) pour pouvoir gagner la Ligue 1 et que ça leur suffit et que c’est leur seul objectif et bien écoutes, ils vont peut-être essayer de gagner la Coupe de France aussi et puis voilà. Et bien qu’ils les prolongent trois ou cinq ans. J’ai vu qu’ils voulaient prolonger le petit Vitinha aussi qui dit qu’il se sent bien avec sa famille et qu’il aime le projet et la direction que le club prend. Tu m’étonnes, un club où tu n’es pas obligé de gagner avec des salaires astronomiques, c’est le rêve de tous les footballeurs, c’est extraordinaire. Il est génial ce club, qu’il le garde (ndlr Luis Enrique). Tout est bien, plus de défaites que de victoires en Ligue des champions, c’est parfait. A chaque fois qu’il ne gagne pas un match et qu’il ne marque pas des buts, c’est la faute à pas de chance, jamais de la sienne. Ton dirigeant, ton responsable, ton patron te dit que tout va bien ».