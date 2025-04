«J’ai demandé mon départ de la WWE...» : La décision fracassante

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En quittant la WWE pour réaliser son rêve de catcher au Japon, MVP a marqué un tournant décisif dans sa carrière. Ce choix audacieux a renforcé ses liens avec Shelton Benjamin, puis Bobby Lashley du côté de la TNA, posant les bases du Hurt Syndicate, un trio qui a décroché l’or à l’AEW.

Une simple décision peut parfois influencer une carrière entière. C’est ce qui est arrivé à MVP, alias Montel Vontavious Porter, figure importante du catch depuis une vingtaine d’années. Désormais rare sur les rings, l’Américain de 51 ans s’illustre davantage comme manager, gérant le Hurt Business à la WWE, renommé Hurt Syndicate à l’AEW. Un groupe comprenant Bobby Lashley et Shelton Benjamin lancé officiellement en 2020. Mais les trois hommes n’ont pas attendu cette date pour nouer une relation forte.

L’histoire entre MVP, Bobby Lashley et Shelton Benjamin ne date pas d’hier

À la fin de l’année 2010, MVP prend la courageuse décision de quitter la WWE pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Un choix déterminant pour la suite comme il l’a raconté dans le "The F Y'all Podcast with C.T. Fletcher" : « Quand j'ai quitté la WWE, j'ai demandé mon départ parce que je n'aimais plus le catch et je voulais aller me produire au Japon, car cela a toujours été mon rêve. La WWE était mon objectif. Le Japon était mon rêve, et quand j'étais là-bas, ils m'ont dit 'Écoute tu as besoin d'un coéquipier', alors j'ai appelé Shelton (Benjamin), je lui ai dit 'mec tu veux venir catcher au Japon pour former une équipe ?', il m'a répondu 'ouais fais moi venir'. »

Quelques mois plus tard, c’est du côté de la TNA que MVP nouera une autre alliance décisive pour la suite : « Je suis allé à Impact et j'étais censé remporter le titre mondial, mais j'étais en Angleterre pour un show indépendant et je me suis blessé au genou. Et ils ont eu cette idée, 'Connais-tu Bobby Lashley ?', j'ai dit 'oui, c'est un bon ami.' 'Alors que penses-tu de l'idée qu'on le fasse venir; qu'il concoure pour toi et qu'il remporte le titre ?' J'ai dit 'faisons-le.' »

« Ces gars sont mes amis, ce sont mes frères »

En 2020, l’excellente relation entre les trois hommes leur permettra de fonder The Hurt Business à la WWE. « A l'origine c'était l'idée de Bobby (Lashley), et puis Bobby et Shelton (Benjamin) en parlaient et ils ont dit, non, MVP est le bon choix et ça s'est concrétisé. Et la raison pour laquelle ça marche c'est parce que c'est naturel, explique MVP. Comme je l'ai dit, je vous ai donné ce contexte, ces gars sont mes amis, ce sont mes frères. Nous avons gagné de l'argent dans différentes compagnies partout dans le monde. Nous traînons vraiment ensemble, nous nous entraînons ensemble, nous mangeons ensemble. Donc ce n'est pas un groupe avec juste deux gars au hasard. » The Hurt Syndicate possède actuellement les ceintures par équipe depuis la victoire de Bobby Lashley et Shelton Benjamin contre Private Party en janvier dernier.