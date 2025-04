Catch : Combien sont payées les stars de la WWE ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE, fusionnée avec l'UFC pour former TKO, continue de prospérer financièrement, notamment grâce à un accord de diffusion avec Netflix. Ce succès se reflète-t-il sur le salaire des talents que l’on voit chaque semaine sur le ring, à l’instar de Roman Reigns, Cody Rhodes ou encore Randy Orton ? Quelques chiffres permettent de se faire un avis sur la question...

Les affaires marchent pour la WWE. La célèbre compagnie américaine de catch, qui a fusionné avec l’UFC en 2023 pour former l’entité TKO, ne cesse de battre des records de recettes billetterie, comme ce fut le cas l’année dernière lors de son passage historique en France avec "Backlash", ou de merchandising. Depuis janvier, la WWE a également débuté la diffusion de ses programmes sur la plateforme Netflix aux quatre coins du monde (il faudra encore patienter pour la France), un accord estimé à 5 milliards de dollars pour les dix prochaines années. Une bonne santé financière qui se ressent sur le salaire des employés ?

Un salaire minimum de 350 000 $ par an

Les émoluments des stars de la WWE sont sources de fantasmes, avec de nombreux chiffres circulant sur les réseaux sociaux. On avait pu lire, notamment, que Roman Reigns émergeait à 15 millions de dollars annuels, fort de son statut de tête de gondole de la compagnie. Les salaires dépendent en effet de la popularité et de la longévité d’un talent au sein de la WWE. Un montant néanmoins démenti il y a quelques mois par le journaliste de Fightful Sean Ross Sapp. A ce jour, aucune source fiable n’a été capable d’établir une hiérarchie claire entre les catcheurs ou de divulguer avec précision les salaires.

En revanche, le site de référence Fightful a pu apporter quelques indices. Le salaire annuel minimum des stars de la WWE serait aujourd’hui de 350 000 $, soit un peu moins de 315 000€. Une somme revue à la hausse puisque Paul « Triple H » Levesque, dirigeant depuis la fin de sa carrière sur le ring, avait révélé en 2022 que chaque membre de RAW et Smackdown, les deux principaux shows, touchait 250 000 dollars. La WWE prendrait en charge les frais d’avion pour les différents déplacements à travers le monde, mais pas forcément les réservations d’hôtels et les voitures de location, bien que des négociations au cas par cas soient possibles. Le montant est également susceptible de grimper grâce à la vente de produits dérivés.

Cena, Orton, Reigns, Rhodes… Quel montant pour les grandes stars de la WWE ?

Ces 350 000 $ représentent en revanche une part minime du salaire perçu par les grands noms de la WWE. On peut penser à John Cena, qui prendra sa retraite à la fin de l’année, mais également à Randy Orton, Rey Mysterio ou même CM Punk, que le public suit depuis le début des années 2000. Il est également assuré que Roman Reigns, Seth Rollins, Cody Rhodes, Becky Lynch ou encore Charlotte Flair, stars de la génération actuelle, figurent en haut de la hiérarchie des salaires.

Actuellement en retrait, Becky Lynch devrait notamment récupérer un joli chèque au moment de son retour, Fightful révélant il y a peu que l’ancienne championne de la WWE n’aura aucun mal à empocher plus de 2 millions de dollars chaque année lorsqu’elle prendra la décision de revenir. « Les salaires des talents au sommet ou proche du sommet de la WWE et de l'AEW (compagnie concurrente) sont désormais bien supérieurs à ce montant », pouvait-on lire en octobre dernier sur le site spécialisé.

Seth Rollins, mari de Lynch et autre figure majeure de la WWE depuis une dizaine d’années, gagnerait quant à lui « entre 3 et 7 millions de dollars ». Revenu en 2023, Cody Rhodes avait révélé l’an dernier avoir signé un nouveau contrat lui rapportant 15 fois plus que son précédent bail avec la WWE, changeant de statut entre les deux.