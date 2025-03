WWE - John Cena : L'impensable se produit !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

John Cena, figure emblématique de la WWE, a choqué l'univers du catch en réalisant un heel turn inattendu avant sa retraite annoncée pour la fin de l'année. Alors que la star américaine affrontera Cody Rhodes à WrestleMania 41 du côté de Las Vegas, Bishop Dyer reconnaît qu’un tel scénario était inimaginable, surtout après avoir échangé sur le sujet avec le principal intéressé il y a quelques années.

Tête de gondole de la WWE depuis deux décennies, John Cena prendra sa retraite à la fin de l’année. Pour marquer le coup, la star américaine de 47 ans qui multiplie les projets cinématographiques ces dernières années a décidé de se focaliser sur le catch en 2025, avec une énorme prise de risque, celle de réaliser un heel turn le mois dernier, à savoir passer du personnage de héros qu’il endosse depuis le début des années 2000, semblant proche de sa propre personne, à celui d’antagoniste. John Cena défiera ainsi le champion Cody Rhodes lors du prochain WrestleMania, se déroulant les 19 et 20 avril prochains à Las Vegas.

John Cena n’y croyait pas il y a quelques années

La trahison de John Cena contre Cody Rhodes, mais également le public de la WWE, a ainsi été vécue comme une onde de choc dans le catch, y compris auprès de ceux l’ayant côtoyé. C’est le cas de Bishop Dyer, connu sous le nom de Baron Corbin à la WWE. « Il m'a toujours dit 'C'est moi pour la vie'. Je suis John Cena, 'You can't see me' pour la vie. C'est tout ce que je ne serai jamais parce que c'est ce qui fonctionne, a-t-il révélé au micro de Busted Open Radio cette semaine, en référence à sa popularité auprès des fans. Donc, entendre ça de la part de John il y a deux ans, trois ans... Je n'aurais jamais pensé que ça se passerait comme ça. »

« Ça restera à jamais comme l'un des plus grands turns de tous les temps »

Un coup de tonnerre que valide Bishop Dyer : « Tout le monde le voulait depuis longtemps. Je pense que c'est la même chose avec Roman (Reigns). Quand Roman était un bon gars, tout au long, je pense que c'était rafraîchissant quand il a changé et a surpris les gens. Donc pour John, je pense que cela a secoué le monde, et ça restera à jamais comme l'un des plus grands turns de tous les temps. » Et selon lui, John Cena va endosser ce rôle de méchant sans faire de faux pas : « Il ne s'agit pas d'un gars qui va simplement faire sa promo, et ensuite aller dans les coulisses pour câliner une bande d'enfants. Il va aller jusqu'au bout. Il va être du côté obscur, et il va blesser les sentiments de certaines personnes et de certains enfants ». On en a déjà eu un aperçu du côté de Bruxelles le 17 mars dernier, lorsque John Cena a interpellé un jeune enfant présent au premier rang de Raw en évoquant une « relation toxique ».