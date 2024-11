PSG : Coup de tonnerre, Luis Enrique condamné à l’exploit ?

Thomas Bourseau

Arsenal, l’Atletico de Madrid et le Bayern Munich. Le PSG est passé au travers des trois gros tests de sa campagne de Ligue des champions cette saison en attendant le dernier choc face à Manchester City en janvier prochain. Le Paris Saint-Germain s’est incliné sur le score d’un but à zéro sur le terrain du Bayern mardi soir (1-0) et ne pourrait plus finir dans les 8 premiers de la saison régulière de C1 selon Opta.

Luis Enrique a tenté de nouvelles choses tactiquement pour l’un des chocs de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions. A l’occasion du déplacement du PSG contre le Bayern Munich sur la pelouse de l’Allianz Arena mardi soir, l’entraîneur espagnol avait titularisé Matvey Safonov dans les buts après certaines difficultés rencontrées par Gianluigi Donnarumma lors des dernières sorties du Paris Saint-Germain en Ligue des champions et notamment face à l’Atletico de Madrid ainsi qu’Arsenal.

Le PSG encore battu, plus que 3 matchs pour aller chercher la qualification

Cependant, ce changement tactique n’a finalement pas porté ses fruits. Malgré les arrêts réalisés par le portier russe face à Jamal Musiala notamment, il s’est raté lors d’une sortie aérienne sur le corner qui a amené le but de Kim Min-jae. Score final : défaite du PSG (1-0). Le Paris Saint-Germain ne compte que quatre points après cinq journées de saison régulière de Ligue des champions et ne dispose plus que de trois matchs face au RB Salzbourg, Manchester City et le VfB Stuttgart pour aller chercher sa qualification.

0 % de chance de finir dans le top 8, la sentence est tombée pour le PSG

Néanmoins, le PSG pourrait déjà faire une croix sur une qualification directe pour les 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. Dans ce nouveau format de la C1, les clubs doivent terminer dans les 8 premières places de la saison régulière afin de valider leur ticket pour les 1/8èmes de finale, les 16 équipes qui suivent devant passer par la case 1/16èmes de finale. Opta via Opta Predictor a dévoilé que le PSG a 0 % de chance de finir dans le top 8 et 55 % de chances d’intégrer le top 24. Le décor est planté.