Le PSG pousse un gros coup de gueule !

Fortement remonté contre l'arbitrage après le match perdu par le PSG sur la pelouse du Bayern Munich mardi soir en Ligue des Champions, Marquinhos n'a pas hésité à pousser un coup de gueule au micro de Canal + au coup de sifflet final. Le capitaine du PSG ne comprend pas que l'arbitre n'ait pas sifflé faut en faveur de Matvey Safonov sur le but encaissé par son équipe.

Luis Enrique a opté pour un choix fort mardi soir en titularisant Matvey Safonov dans les buts du PSG à la place de Gianluigi Donnarumma sur la pelouse du Bayern Munich. Résultat des courses : son équipe s'est finalement inclinée 1-0, un but concédé sur corner avec une sortie ratée de... Safonov ! Le portier russe est loin d'être exempt de tout reproche sur cette action, mais ses coéquipiers du PSG n'ont pas hésité à monter au créneau, à l'image de son capitaine Marquinhos.

Marquinhos critique l'arbitrage

Interrogé au micro de Canal + au coup de sifflet final, Marquinhos n'a pas hésité à pousse un coup de gueule au sujet de l'arbitrage, estimant que Musiala faisait obstruction sur Safonov au moment du but : « J'ai demandé à l'arbitre ce qu'il se passait car un joueur le bloquait (Safonov). Il ne joue pas le ballon, le gardien ne peut rien faire. On a essayé de dégager ce ballon, on n'a pas réussi. Un but sur corner, on sait que c'est important dans un match. L'an dernier on s'était fait piéger à Dortmund, aujourd'hui encore », lâche le défenseur brésilien du PSG.

« On n'aime pas parler de l'arbitrage, mais... »

« On n'aime pas parler de l'arbitrage mais il était vraiment difficile contre nous, il ne nous facilitait pas la tâche. Tous les doutes, c'était pour le Bayern. Sur le but, quelqu'un bloque le gardien. Il a pris sa décision, il n'a pas donné de faute », poursuit Marquinhos, visiblement remonté contre l'arbitrage réservé au PSG sur le but inscrit par le Bayern Munich. Le message est passé...