Luis Enrique annonce un projet colossal au PSG, c’est le feu sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite contre le Bayern Munich (0-1) mardi soir, Luis Enrique a évoqué la possibilité que le mercato soit agité. En effet, l'entraîneur du PSG assure qu'il a pris plusieurs informations au sujet de ses joueurs et de leur capacité à jouer dans son équipe ou non. Cela devrait donc sérieusement bouger dans les prochains mois.

Le PSG poursuit sa campagne européenne plus que délicate. Battu sur la pelouse du Bayern Munich (0-1) mardi soir, le club de la capitale est effectivement en grande difficulté en Ligue des champions et risque l'élimination. Une situation préoccupante de laquelle Luis Enrique se sert pour tirer des conclusions. Après le match, l'Espagnol explique en effet que la prestation des ses joueurs lui permet de savoir qui il gardera, ou à l'inverse, qui partira. Ce qui pourrait donc avoir une influence sur le mercato.

PSG : Une recrue surprise a affolé le mercato ! https://t.co/GpDqjWbuIB pic.twitter.com/r9sGKMtUpo — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

«Ses informations intéressantes, nécessaires, pour continuer notre chemin ensemble, ou pas»

« Les défaites sont toujours gênantes et font mal, mais elles me donnent beaucoup d’informations sur quels joueurs pourront jouer ici dans le futur, s’il y a un futur. Je le répète mais ça me donne des informations intéressantes, nécessaires, pour continuer notre chemin ensemble, ou pas », lance-t-il en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«Ce qu’il se passe dans ces grands matchs me permet de voir quels joueurs jouent bien»

« Je parle du futur de manière générale, pour savoir que chaque match du PSG dans ce projet est très important. C’est de cette information (le jugement qu’il tire de chaque match) dont nous aurons besoin pour qu’à l’avenir, cette équipe soit plus forte d’année en année. C’est un futur que j’envisage pour nous rendre plus fort d’année en année. Toutes les choses me servent. Toutes les décisions me reviennent et sont ma responsabilité. Mais ce qu’il se passe dans ces grands matchs me permet de voir quels joueurs jouent bien, qui a un niveau qui chute, qui progresse », ajoute Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.