PSG : Les «deux gros problèmes» de Luis Enrique sont annoncés !

Alexis Brunet

Face au Bayern Munich, le PSG n’a encore une fois pas réussi à s’imposer, signant une troisième défaite en cinq matches de Ligue des champions (1-0). Le club de la capitale n’a pas réussi à peser offensivement et Matvey Safonov a également signé une boulette dans les buts. Selon Bixente Lizarazu, cela illustre parfaitement les problèmes de l’équipe de Luis Enrique.

Le PSG est au pied du mur. Avec seulement quatre points en cinq journées de Ligue des champions, la qualification pour la phase à élimination directe paraît très loin. Pour y arriver, les Parisiens devront remporter les trois derniers matches de C1, ce qui ne s’annonce pas facile, surtout avec la réception de Manchester City le 22 janvier prochain.

Succession de Mbappé : Le PSG condamné à lâcher 100M€ ? https://t.co/EyVsxxW1sg pic.twitter.com/y1COpQuXwb — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

Le PSG a un problème au poste de gardien de but

Pour espérer se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions, le PSG devra régler son problème de gardien de but. Selon Bixente Lizarazu, qui s’est exprimé pour L’Équipe, les deux portiers du club de la capitale ne sont clairement pas en confiance. « Le PSG a désormais deux gardiens qui ne sont pas en confiance. En ne titularisant pas (Gianluigi) Donnarumma à Munich, même s'il n'a pas toujours tout bien fait, Luis Enrique le met en difficulté et Safonov se rate sur le but. En fait, contrairement au but recherché, la concurrence va être négative pour les deux. Tu as deux gardiens qui sont moins bien. »

Gonçalo Ramos a fait son retour

En plus d’avoir un problème au poste de gardien de but, le PSG n’est également pas serein offensivement selon Bixente Lizarazu. Un problème qui pourrait toutefois être réglé par Gonçalo Ramos, qui a fait son retour face au Bayern Munich. « En fait, le PSG, qui est un grand club et qui vise la victoire finale en C1, a deux sujets majeurs à régler : celui du gardien de but et celui de l'avant-centre. C'est quand même deux gros problèmes. »