PSG : Luis Enrique dénonce «une grave erreur»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouvelle désillusion pour le PSG en Ligue des champions. Le club de la capitale s'est effectivement incliné sur la pelouse du Bayern Munich (0-1) et se retrouve ainsi en grande difficulté. Les Parisiens n'ont pas été aidé par l'expulsion d'Ousmane Dembélé coupable d'avoir reçu deux cartons jaunes. «Une grave erreur» dénoncée par Luis Enrique.

Contraint de gagner contre le Bayern Munich pour remonter au classement en Ligue des champions, le PSG s'est finalement incliné en Bavière (0-1) et se remet en difficulté pour la suite de la compétition. Il faut dire que les Parisiens n'ont pas été aidé par l'expulsion d'Ousmane Dembélé à l'heure de jeu. Le numéro 10 du PSG a pris deux cartons jaunes, et alors que le second est contestable, Luis Enrique estime qu'il s'agit bien une erreur de son joueur.

Succession de Mbappé : Le PSG condamné à lâcher 100M€ ? https://t.co/EyVsxxW1sg pic.twitter.com/y1COpQuXwb — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

«Nous avons été très inférieurs au Bayern Munich»

« Mon analyse du match me fait dire que nous étions très loin du Bayern Munich en première période. Nous n’avons pas su à un seul moment surpasser le pressing munichois. Ils récupéraient le ballon avec beaucoup trop de facilité. Notre pressing n’était pas vraiment bon non plus. Nous avons été très inférieurs au Bayern Munich durant cette première période », confie-t-il en conférence de presse avant d'évoquer plus en détails la seconde période et notamment l'expulsion d'Ousmane Dembélé.

«C’est une grave erreur de notre part»

« Il y a eu quelques raisons d’espérer en début de seconde période. Nous avons généré un peu plus de danger durant les 15-20 premières minutes, puis l’expulsion est arrivée et a tout réduit à néant. C’est une grave erreur de notre part. Jouer à dix contre le Bayern rend les choses très difficiles. Nous sommes toutefois restés dans le match jusqu’à la fin. Mais le Bayern a mérité sa victoire. Sans aucun doute. Toutes les décisions prises sont de ma responsabilité et je les accepte, avec grande tranquillité », ajoute Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.