OM - De Zerbi : Riolo réclame un grand changement !

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, c’est Leonardo Balerdi qui détient le brassard de l’OM. Le défenseur central a hérité de cette responsabilité, mais son poids semble trop lourd pour lui, car il collectionne les mauvaises performances. Pour remédier à cela, Daniel Riolo semble détenir la solution idéale, à savoir donner le capitanat à Valentin Rongier.

Au fil des saisons, Leonardo Balerdi a vu son importance croître à l’OM. Le central qui était arrivé quasiment dans l’indifférence totale en 2020 est devenu aujourd’hui le capitaine du club phocéen, le brassard lui ayant été confié par Roberto De Zerbi quand il est arrivé à Marseille. Une responsabilité qui semble toutefois un peu lourde à porter pour l’Argentin.

Riolo veut donner le brassard de l’OM à Rongier

Dernièrement, Leonardo Balerdi a commis plusieurs erreurs qui ont coûté cher à l’OM. Ainsi, certains militent pour enlever le brassard à l’Argentin. Mais qui choisir comme capitaine à la place du défenseur central ? Selon Daniel Riolo, cette responsabilité irait bien à Valentin Rongier. « Au milieu, il y a des bons joueurs qui ont du ballon, qui ont de la technique. Ce milieu là, Rabiot-Hojbjerg-Rongier, s’il y a quelque chose à tirer de ce match à Lens, c’est que ce milieu ne doit plus bouger. En tout cas, c’est certain, l’absence de Rongier n’a été que trop longue. De Zerbi a fait comme les autres, à ne pas savoir si Rongier était vraiment, mais il est en train de se rendre compte. Rongier va s’installer et ne va plus bouger. Moi, je lui redonnerai même le brassard de capitaine. C’est un soldat, il répond toujours présent. »

Rongier a marqué contre Lens

Blessé pendant de longs mois, Valentin Rongier fait son retour progressif à la compétition depuis le début de la saison. Le milieu de terrain a d’ailleurs inscrit un but contre le RC Lens samedi soir, tout en disputant 78 minutes.