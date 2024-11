Mercato - PSG : La presse anglaise relance une piste en attaque !

Alexis Brunet

Encore une fois, le PSG n’a pas été brillant offensivement face au PSG en Ligue des champions. Le club de la capitale a un vrai problème dans ce secteur et il pourrait bien le régler à l’aide du mercato. D’après la presse anglaise, les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs toujours un œil sur le joueur de Manchester United, Marcus Rashford.

Le bilan du PSG en Ligue des champions n’est pas le plus reluisant. Le club de la capitale a encore une fois perdu, cette fois face au Bayern Munich (1-0) et la qualification pour la phase à élimination directe de C1 paraît maintenant encore plus hypothétique.

Le PSG n’a rien montré offensivement

Le PSG a été plombé par une erreur de Matvey Safonov sur le but du Bayern Munich, mais derrière, les attaquants ne se sont également pas montrés à leur avantage. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé n’ont pas pesé sur la rencontre, ne réalisant d’ailleurs aucun dribble du match à eux deux, alors que dans le même temps Manuel Neuer en a lui réussi un.

Le PSG pense toujours à Rashford

Pour essayer d’être plus dangereux offensivement, le PSG pourrait bien se servir du mercato hivernal pour aller chercher un nouvel attaquant. D’après les informations de Caught Offside, le club de la capitale aurait d’ailleurs toujours Marcus Rashford dans son viseur. Ce dernier, qui est en difficulté du côté de Manchester United, pourrait être tenté de relancer sa carrière à Paris et ainsi aider l’équipe de Luis Enrique. Affaire à suivre...