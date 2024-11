PSG : Luis Enrique lâche une bombe en public, ça va bouger sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite contre le Bayern Munich (0-1), le PSG est en difficulté en Ligue des champions. Une rencontre lors de laquelle Luis Enrique avait décidé d'aligner Matvey Safonov plutôt que Gianluigi Donnarumma. Le technicien espagnol a justifié son choix en expliquant que son objectif est d'analyser les prestations de ses joueurs afin de décider de qui a le niveau pour joueur au PSG.

Mardi soir, le PSG s'est incliné contre le Bayern Munich (0-1) et continue de se mettre en difficulté en Ligue des champions. Pour ce match, Luis Enrique avait choisi d'aligner Matvey Safonov dans les buts à la place Gianluigi Donnarumma. Un choix qui s'explique évidemment par des raisons tactiques, mais pas seulement. Après le match, l'entraîneur du PSG a effectivement assuré qu'il souhaitait également recueillir des informations sur la capacité de ses joueurs à évoluer ou non à Paris.

Luis Enrique justifie le choix Safonov

« Mon objectif avec tous les joueurs de mon effectif est de garder tous mes joueurs prêts à jouer le match à venir. J’ai choisi de faire jouer Safonov pour surmonter le pressing du Bayern et générer une première supériorité à la relance », lâche le coach espagnol en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Beaucoup d’informations sur quels joueurs pourront jouer ici dans le futur»

« Les défaites sont toujours gênantes et font mal, mais elles me donnent beaucoup d’informations sur quels joueurs pourront jouer ici dans le futur, s’il y a un futur. Je le répète mais ça me donne des informations intéressantes, nécessaires, pour continuer notre chemin ensemble, ou pas », ajoute Luis Enrique, rapportés par CulturePSG. Cela pourrait donc annoncer un mercato très chaud.