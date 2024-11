Mbappé : Le Real Madrid a recruté «l'un des meilleurs joueurs de cette génération» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela faisait des années que Florentino Pérez en rêvait, ça y est, Kylian Mbappé est enfin un joueur du Real Madrid. Les débuts sont toutefois compliqués pour le capitaine de France. Malgré tout, chez les Merengue, on croit beaucoup en Mbappé et ce n’est pas son coéquipier à Madrid, Jude Bellingham, qui dira le contraire.

Cet été, Kylian Mbappé a donc posé ses valises au Real Madrid. Une nouvelle aventure qui débute difficilement pour l’ex-joueur du PSG. En effet, le Français a du mal actuellement et on attend beaucoup plus de lui. Néanmoins, au Real Madrid, Jude Bellingham n’a toutefois aucun doute sur la nature du joueur recruté avec Kylian Mbappé.

« Il a marqué un nombre incroyable de buts »

En conférence de presse ce mardi, Jude Bellingham a évoqué le recrutement de Kylian Mbappé. Le joueur du Real Madrid a alors confié : « Je suis arrivé l'été dernier lorsque le club a perdu l'un des plus grands buteurs de son époque en la personne de Karim Benzema. (...) Cette année, nous avons signé l'un des meilleurs joueurs de cette génération (Mbappé). Il a marqué un nombre incroyable de buts donc c'est évident que nous attendons de lui qu'il fasse de même avec nous ».

« Il reçoit des critiques, mais c’est exagéré »

Devant les journalistes, Jude Bellingham a par ailleurs pris la défense de son coéquipier au Real Madrid, vivement critiqué en ce moment. Il a lâché à propos de Kylian Mbappé : « Kylian va bien. Il reçoit des critiques, mais c’est exagéré. Quand je le vois à l’entraînement, je suis convaincu qu’il va faire encore mieux ».