PSG : Riolo clashe Luis Enrique avec une punchline !

En s’inclinant sur la pelouse du Bayern Munich mardi soir (1-0), pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des champions, le PSG voit ses chances de qualification s’éloigner encore un peu plus. Luis Enrique se retrouve de plus en plus critiqué, lui que le journaliste Daniel Riolo a appelé le « Guardiola de Wish ».

Luis Campos et son mercato pour certains, Luis Enrique et ses choix tactiques pour d’autres, le coupable est recherché au lendemain de la nouvelle défaite du PSG en Ligue des champions. Battu par le Bayern Munich mardi soir (1-0), la qualification du club de la capitale pour le prochain tour est plus que jamais menacée.

Riolo se paie Luis Enrique

C’est surtout Luis Enrique qui se retrouve dans le viseur du journaliste Daniel Riolo. Tous les deux issues de l’école barcelonaise et coéquipiers au FC Barcelone entre 1996 et 2001, l’entraîneur du PSG a souvent été comparé à Pep Guardiola. « L’entraîneur qui a fait le plus évoluer le football dans toute son histoire », comme le décrivait Luis Enrique en mars dernier.

« Il est tellement Guardiola de Wish »

Mais pour Daniel Riolo, Luis Enrique ne tient pas la comparaison avec Pep Guardiola. « Il est tellement Guardiola de Wish, il va même jusqu’à mettre la même marque de fringues que Guardiola », a-t-il lâché dans l’After Foot sur RMC.