«Je suis de retour», l’annonce qui fait déjà jubiler le PSG !

A l’Allianz Arena, le PSG s’est incliné contre le Bayern Munich dans le cadre de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions (1-0). Néanmoins, le Paris Saint-Germain a retrouvé son attaquant de pointe Gonçalo Ramos après une indisponibilité de trois mois. Un retour qui va ravir Luis Enrique.

Ce mardi 26 novembre, lors du cinquième rendez-vous de saison régulière de Ligue des champions du Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos a signé son grand retour. Après trois mois d’absence pour une blessure à la cheville, l’attaquant du PSG a retrouvé le chemin des terrains.

«Je me sens bien, même si on a perdu»

Le PSG était mené d’un but lors de l’entrée en jeu de Gonçalo Ramos à la 72ème minute du temps réglementaire. Le buteur a remplacé Bradley Barcola, mais n’a pas pu empêché la défaite des siens contre le Bayern Munich (1-0). En zone mixte, Ramos a tout de même savouré son retour à la compétition malgré les circonstances. « Finalement, je suis de retour. Je me sens bien, même si on a perdu. On est tous déçus mais on est concentré sur le prochain match ».

«Le coach m'a dit d'aider l'équipe à presser»

« Je pense que c'était un match à 50/50. Le coach m'a dit d'aider l'équipe à presser. Au début, ce n'était pas facile, après on s'est amélioré. Après le carton rouge, c'était difficile. Tous les joueurs sont prêts à jouer à n'importe quel poste. On va continuer à travailler, ce n'est pas la fin de la Ligue des champions, il reste trois matchs, on va tout faire pour se qualifier pour le tour suivant ». a conclu l’attaquant de pointe du PSG, dans des propos rapportés par RMC Sport, qui a tant manqué à Luis Enrique pendant le début de saison.