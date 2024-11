Mercato - PSG : Riolo suggère le transfert d’un champion d’Europe

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Étincelant l’été dernier lors de l’Euro 2024 avec l’Espagne, Fabian Ruiz affiche un tout autre visage lorsqu’il évolue sous les couleurs du PSG. Selon le journaliste Daniel Riolo, le problème est avant tout une question d’adaptation, l’international espagnol ne se sentant pas bien au sein du vestiaire parisien et la solution serait peut-être pour lui de s’en aller.

Après le sacre de l’Espagne lors de l’Euro 2024, le PSG s’attendait à récupérer un des meilleurs milieux de terrain d’Europe en la personne de Fabian Ruiz. Brillant en Allemagne avec la Roja, l’international espagnol (35 sélections) n’arrive pas à retrouver le même niveau lorsqu’il joue pour Paris, un problème présent depuis son arrivée en provenance de Naples à l’été 2022.

« Il y a rien, c’est le néant »

« On a évidemment été ébloui par son Euro, mais là maintenant, le avant et le après, ça suffit. Il y a rien, c’est le néant. Soit comme Ancelotti avait fait, tu le mets devant la défense pour voir en dernière chance. Il n’y est pas, il est complètement à la ramasse. Il faut aussi dire qu’il est meilleur avec l’Espagne que le PSG car il est plus à l’aise », a déclaré le journaliste Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, après la défaite du PSG face au Bayern Munich (1-0).

« Il n’est pas bien au PSG, peut-être qu’il doit s’en aller »

Selon lui, Fabian Ruiz ne se sent pas bien au sein du vestiaire parisien, ce qui explique ses difficultés : « Il est plus à l’aise humainement dans le vestiaire avec l’Espagne. Fabian Ruiz n’est pas très bien dans le vestiaire parisien parce que les mecs ne sont pas comme lui, ne parle pas comme lui, n’ont pas la même culture que lui. Il n’est pas fondu dans ce vestiaire, il n’est pas très à l’aise. Il parle à 2-3 personnes, le reste, ce n'est pas sa bande. Il n’est pas bien au PSG, peut-être qu’il doit s’en aller. »