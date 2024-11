Mercato : Une icône du PSG va rejoindre le Paris FC !

Arnaud De Kanel

La semaine dernière, Antoine Arnault a dévoilé ses ambitions, confirmant bel et bien que sa famille allait devenir propriétaire du Paris FC. Hormis Jurgen Klopp, un autre nom bien connu des amateurs de football a été évoqué. Il s'agit de Michel Denisot, l'ancien président du PSG, qui rejoint le conseil d'administration.

Pour l’instant, aucune animosité ne plane entre les deux clubs parisiens. Le Paris FC et le Paris Saint-Germain, malgré leurs trajectoires distinctes, entretiennent une relation marquée par la cordialité. Les échanges entre les deux entités restent nombreux et fluides, témoignant de passerelles bien établies. « Le PSG est un club que j'aime depuis que j'ai 12 ans, j'ai été abonné de nombreuses années, je suis invité par mon ami Nasser et vous ne m'entendrez jamais dire quelque chose de négatif sur le PSG. C'est un club que j'admire. Je n'exclus pas de soutenir deux clubs à Paris. Le jour où nous serons en Ligue 1, je soutiendrai le PSG, sauf deux fois par an. Ce qu'a réalisé le club ces dernières années est extraordinaire », assurait notamment Antoine Arnault la semaine passée en conférence de presse. Ce dernier a même officialisé la venue d'une icône du PSG.

Denisot débarque au Paris FC

Lors d’une conférence de presse très attendue, Antoine Arnault, figure emblématique du projet au sein de la prestigieuse famille régnant sur le géant du luxe LVMH, a dévoilé une annonce qui n’est pas passée inaperçue. Michel Denisot, ancien président du PSG de 1991 à 1998, fait son grand retour dans les coulisses du football. Celui qui a marqué l’histoire du club parisien rejoindra officiellement le conseil d’administration dès le 29 novembre, date symbolique coïncidant avec le lancement des activités de la nouvelle équipe dirigeante.

«Très honoré de rejoindre ce conseil»

Michel Denisot a d'ailleurs confirmé la nouvelle L'ancien président du PSG s'est dit «très honoré de rejoindre ce conseil pour un beau projet». Une nouvelle aventure pour l'homme de 79 ans.