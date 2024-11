Real Madrid : «Cataclysmique», Mbappé se fait détruire par Riolo !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a recruté Kylian Mbappé à la dernière intersaison. Cependant, l’homme aux 256 buts avec le PSG peine à retrouver son réalisme qui le caractérisait tant à Paris du côté de Madrid. Un problème profond du point de vue de Daniel Riolo qui n’a pas manqué d’écorcher Mbappé sur les ondes de RMC pendant l’After Foot mercredi soir.

Kylian Mbappé n’y arrive pas. Son penalty manqué à l’heure de jeu sur la pelouse d’Anfield mercredi soir lorsque Liverpool menait 1 but à 0 a sérieusement mis en péril les chances de victoire et même de match nul du Real Madrid. Et pour cause, quand bien même Mohamed Salah a lui aussi raté le coche face à Thibaut Courtois 10 minutes plus tard, Cody Gakpo a scellé le sort des Merengue en inscrivant le second but de la tête. Score final : 2 buts à 0.

«A moins d’être aveugle, on voit bien que ce gars est dans le sac complet»

Kylian Mbappé a traversé ce match et a été bousculé par Virgil Van Dijk ou encore Conor Bradley. La presse espagnole n’a pas été bienveillante à son égard et l’a même lié à une trompette par le biais de Mundo Deportivo. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo ne comprend pas cette déchéance du capitaine de l’équipe de France et voit même une certaine déprime sportive de par son langage corporel.

« Comment passer sous silence le très mauvais niveau du Real, mais ça c’est depuis le début de la saison. Et le catastrophe niveau de Mbappé, qui au-delà du penalty raté, à moins d’être aveugle, on voit bien que ce gars est dans le sac complet, la tête à l’envers. C’est un truc de fou. Même la façon dont il tire le penalty, c’est horrible. Il est cataclysmique ».

«Son corps disait « Bon bah là il faut que j’y aille et je ne suis pas sûr que ça va bien se passer»»

Mercredi soir, pendant l’émission de l’After Foot diffusée sur la radio, l’éditorialiste de RMC a décortiqué la façon dont Kylian Mbappé est allé prendre puis a tiré le penalty… sans conviction. « Quand il y a eu le penalty, je l’ai regardé, la façon dont il s’est dirigé c’est moi qui vais tirer, son corps disait « Bon bah là il faut que j’y aille et je ne suis pas sûr que ça va bien se passer » ».