Mercato - PSG : Un transfert surprise bouclé par le clan Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le projet du PSG a pris un nouveau virage lors de l’été 2022. Le club de la capitale a décidé de miser sur la jeunesse plutôt que sur les stars. Les dirigeants parisiens ont alors fait venir plusieurs joueurs à haut potentiel, dont Serif Nhaga. Le latéral gauche de 19 ans aurait d’ailleurs possiblement atterri au PSG grâce au clan Kylian Mbappé.

Le PSG a apporté quelques changements à son projet lors de l’été 2022. Habitué à accumuler les stars depuis l’arrivée de QSI, le club de la capitale a finalement décidé de miser sur la jeunesse. Les dirigeants parisiens ont alors missionné Luis Campos pour qu’il prenne les rênes de ce nouveau projet. Le conseiller football parisien a donc fait venir plusieurs jeunes joueurs chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG a bouclé un transfert surprise en 2023

Parmi les potentiels cracks recrutés, on peut retrouver Serif Nhaga. Libre après son départ du FC Porto, le latéral gauche a débarqué au PSG en janvier 2023. Le joueur de 19 ans évolue désormais avec la section U23 du club de la capitale. Et Romain Molina estime que la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, a certainement aidé le PSG à boucler son arrivée.

Les agents de Nhaga très proches de Fayza Lamari ?

« Serif Nhaga ? Campos arrive et ramène ce gars qui vient de Guinée-Bissau. Galtier le prend quelques fois et Luis Enrique l’écarte. Les agents de ce joueur ont quelques autres joueurs qui viennent de Guinée-Bissau et l’un d’eux est arrivé à Caen, le club de Fayza Lamari » a indiqué le journaliste sur sa chaîne YouTube.