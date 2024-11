Mbappé - Real Madrid : La suprématie de 15 ans est terminée !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid est sans contestation possible le roi de l’Europe avec ses 15 sacres en Ligue des champions. Il y a 15 ans, en 1/8èmes de finale de C1, Liverpool éliminait le Real Madrid grâce à deux victoires. Depuis, le club merengue a toujours pris le meilleur sur les Reds, à sept reprises, contre un match nul seulement. Avec le recrutement de Kylian Mbappé et le nouveau succès européen du Real Madrid, on pouvait être amené à penser que cette série continuerait, mais la vérité du terrain a été tout autre.

Le mercredi 27 novembre 2024 restera dans les annales d’Anfield. Avant la victoire de Liverpool contre le Real Madrid (2-0), les supporters des Reds ont connu 15 longues années de disette. Cristiano Ronaldo avait signé, remporté quatre Ligues des champions à la Casa Blanca et s’est retiré comme étant le meilleur buteur de l’histoire du club. Le Real Madrid a raflé six C1 depuis et a recruté Kylian Mbappé cet été. Et pour sa première à Anfield avec le maillot du Real Madrid, Mbappé a pris part à la fin de suprématie madrilène.

Un penalty manqué et une défaite logique du Real Madrid

Dès l’entame du match, le Real Madrid a été débordé par les vagues offensives de Liverpool. Raul Asencio qui disputait seulement le 3ème match de sa carrière, a dû sauver un ballon sur sa ligne et Thibaut Courtois s’est employé à plusieurs reprises pour sauver les siens. Juste avant l’ouverture du score d’Alexis Mac Allister en début de seconde période, le portier belge avait repoussé une nouvelle tentative des Reds.

A l’heure de jeu, Kylian Mbappé a manqué le penalty égalisateur que Caoimhin Kelleher a sorti du cadre. Le tournant du match car même le penalty de Mohamed Salah qui a terminé sur le poteau de Thibaut Courtois n’a pas permis au Real Madrid de revenir dans le match. Cody Gakpo, qui était entré en jeu à la place de Darwin Nunez, a scellé le sort des Madrilènes. Score final : 2 buts à 0.

Le Real Madrid s’est offert Liverpool deux fois en finale !

Liverpool s’est hissé au stade de la finale de la Ligue des champions en 2017/2018, 2018/2019 et 2021/2022. Les Reds ne se sont imposés qu’à une seule reprise, face à Tottenham en 2019 (2-0). Lors des deux autres finales de C1 contre le Real Madrid, le club de la Mersey s’est incliné en 2018 sur le score de 3 buts à 1 à cause notamment de boulettes du gardien Loris Karius. En 2022, c’est Vinicius Jr qui a crucifié l’équipe de Jürgen Klopp au Stade de France (1-0).

7 victoires pour le Real Madrid et un nul en plus de 15 ans !

En 1/8ème de finale de la Ligue des champions 2008/2009, le Real Madrid avait été éliminé par Liverpool qui avait pris le meilleur sur les Merengue à l’aller (1-0) comme au retour (4-0). Et depuis, le Real Madrid avait enchaîné les succès en poule ou en phase à élimination directe. Il n’y a qu’en quart de finale retour de la Ligue des champions en 2020/2021 que les Reds sont parvenus à clore le cycle négatif de défaites avec un match nul (0-0).