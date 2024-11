Mercato : Menacé, Kombouaré vide son sac !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Défait par Le Havre dimanche dernier et plus que jamais sur la sellette, Antoine Kombouaré a évoqué sa situation personnelle. Avant d'affronter le PSG, le coach du FC Nantes a souhaité surtout se concentrer sur le terrain et le prochain match. Le technicien kanak ne souhaite pas se disperser et laisse le fin mot à ses dirigeants.

Antoine Kombouaré va devoir faire fort pour éviter une mauvaise série. Le calendrier a réservé un programme de choix au FC Nantes, qui se déplacera au Parc des Princes samedi soir, avant de défier Rennes, Brest, Lille et Monaco. Le technicien kanak devra réaliser un ou plusieurs exploits s’il souhaite conserver sa place sur le banc en 2025.

Mercato - FC Nantes : Incroyable, quatre entraineurs veulent signer ! https://t.co/YLcQf30dVy pic.twitter.com/cKOtCVQasT — le10sport (@le10sport) November 27, 2024

Kombouaré évoque son avenir

Présent en conférence de presse, Kombouaré s’est prononcé sur sa situation personnelle. « J'ai fait abstraction de ce qui se passait, je suis resté concentré sur mon travail. Je sais qu'on n'a pas de bons résultats (Nantes reste sur 9 matches sans victoire en L1) et que je suis en première ligne. Ça relève de la responsabilité des dirigeants. Moi, tant que je suis ici, je bosse. Comme on n'est pas bien, vous aurez compris que j'ai tout intérêt à me concentrer sur mon travail, et en plus on joue le PSG. Ce qui accapare mon esprit est de savoir comment on peut faire un bon match, rendre une copie bien supérieure à celle face au Havre (0-2), même si on sait que c'est compliqué » a confié le coach kanak.

« Il faut aller chercher les choses »

Malgré sa situation fragile, Kombouaré veut afficher un visage combatif. « Tant qu'on ne me dit pas : " c'est fini ", je suis là et heureux, combatif à faire ce que je fais tous les jours. Je ne vous dis pas que j'ai bien dormi (après Le Havre), mais je ne me demande pas si je vais sauter ou pas. Je n'ai jamais reçu autant de messages, pour me demander comment ça va, mais moi je vais bien ! Sportivement, je ne suis pas content mais j'ai un travail et une chance fantastique. On ne m'a jamais fait de cadeaux, il faut aller chercher les choses » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Equipe.