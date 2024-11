FC Nantes : Kombouaré lâché par son vestiaire ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Encore battu par Le Havre (0-2), le FC Nantes est sur un fil, tout comme Antoine Kombouaré. Le coach des Canaris a été conforté à son poste et devrait diriger son équipe face au PSG samedi soir. Mais son influence au sein du vestiaire ne cesserait de baisser et certaines de ses consignes ne passeraient plus auprès de quelques joueurs.

Le FC Nantes s’enfonce dans la crise. Les Canaris n’ont pas remporté le moindre match depuis le 31 août dernier et une victoire face à Montpellier. Face au Havre dimanche dernier, le club a encore affiché de grosses lacunes face à un stade en colère qui a réclamé le départ de la direction, notamment de Waldemar Kita.

Le FC Nantes a tranché pour Kombouaré

Mais l’homme en première ligne se nomme Antoine Kombouaré. Selon les informations de RMC Sport, son cas a été discuté en interne. Finalement, les Kita ont pris la décision de le conforter, au moins jusqu’au prochain match face au PSG.

Le vestiaire se lâche sur Kombouaré

Mais comme indiqué par Ouest-France, Kombouaré serait en fin de cycle et les prémices d’un abandon sont affichées dans le vestiaire. Depuis quelques semaines, certains joueurs pointent du doigt les difficultés du technicien à renouveler son discours, mais aussi son plan de jeu. Les cadres réclament plus de cadre tactique clair. Est-il déjà trop tard ?