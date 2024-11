Mercato - OM : Rabiot va faire capoter un transfert au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au mois de septembre dernier à l'OM, Adrien Rabiot s'est déjà imposé comme un cadre de l'effectif de Roberto De Zerbi, et pourrait même avoir une influence sur le mercato. Selon la presse italienne, le milieu de terrain français pourrait avoir un rôle à jouer pour le transfert de son ancien coéquipier à la Juventus Nicolò Fagioli. Un joueur également convoité par le PSG...

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM cherchera à se renforcer, notamment au milieu de terrain afin d'offrir une concurrence au trio qui prend forme et qui se compose d'Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg et Valentin Rongier. Dans cette optique, une piste est évoquée en Italie.

Bataille PSG-OM pour Nicolò Fagioli ?

En effet, selon les informations de TMW, Roberto De Zerbi adore le profil de Nicolò Fagioli qui pourrait être vendu par la Juventus cet hiver. L'entraîneur de l'OM veut en faire sa sentinelle devant la défense, mais il faudra se frotter à la concurrence du PSG qui apprécie également le profil du joueur de la Vieille Dame.

Rabiot va faire la différence ?

Cependant, TMW ajoute qu'Adrien Rabiot pourrait avoir un rôle dans ce dossier. Et pour cause, le milieu de terrain français a côtoyé Nicolò Fagioli à la Juventus et ils pourraient donc se retrouver à l'OM. De quoi faire capoter l'arrivée du joueur italien au PSG ?