70M€ : Un Ballon d'Or débarque au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du dernier mercato d'hiver, le PSG n'a pas hésité à lâcher 70M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Et l'international géorgien n'a pas tardé à s'imposer à Paris au point d'être comparé à un certain George Best, Ballon d'Or en 1968. Rien que ça !

Après avoir tenté de le recruter l'été dernier, le PSG a finalement déboursé 70M€ cet hiver pour attirer Khvicha Kvaratskhelia. Et le nouveau numéro 7 parisien impressionne déjà comme en témoigne sa prestation contre Aston Villa mercredi soir. A tel point que David Webb, l’entraineur adjoint britannique de la sélection nationale géorgienne, le compare à George Best, Ballon d'Or 1968.

Kvaratskhelia comparé à Best

« Les joueurs d’élite ont cette volonté de donner le meilleur d’eux-mêmes, et Kvara l’a. Impossible de le faire sortir du terrain d’entrainement. Il veut tirer, conclure, marquer sur coup-franc », assure-t-il dans les colonnes du Daily Mail avant de poursuivre.

«Il me fait penser à George Best»

« Toujours ce petit plus. Je me souviens d’avoir parlé de lui à Gareth Southgate et il m’a dit : "Je l’adore, il me fait penser à George Best. Il est tellement habile, fort et d’une rapidité trompeuse" », ajoute David Webb, déjà sous le charme de Khvicha Kvaratskhelia.