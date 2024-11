PSG/OM : Rabiot part au clash, l’annonce qui va mettre le feu à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé au PSG, Adrien Rabiot a signé à l’OM lors du mois de septembre, de quoi faire grandement parler à Paris où les supporters n’ont pas digéré son choix. Mais visiblement, le milieu de terrain français n’a aucun remord, se permettant même de tacler le comportement des fans du PSG à son égard lorsqu’il était encore joueur du club de la capitale.

Au mois de septembre alors qu'il n'avait toujours pas retrouvé de club après avoir mis fin à son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot s'est engagé avec l'OM. Une signature qui a évidemment été largement commentée puisque le milieu de terrain français est formé au PSG. Mais il a décidé de mettre les choses au clair et cela ne devrait pas plaire aux Parisiens.

Rabiot clashe le PSG

« Je ne vais pas vous mentir, moi, quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné, on ne m’a pas fait de cadeaux, on n’a pas été plus que ça derrière moi. Donc maintenant, après 5 ans à la Juventus, dire "oui, on l’a bichonné" il faut arrêter. Y’a rien eu de tout ça. Ma dernière saison, quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Au bout d’un moment, il faut arrêter l’hypocrisie. La seule chose que je ne comprends pas, c’est le manque de respect sur les réseaux. On peut être déçu, mais ça, je n’accepte pas. Le reste, c’est du football, et ça, je l’accepte. C’est triste de voir ces choses-là. Ça ne reste que du football, et il y a d’autres choses plus importantes, je suis bien placé pour le savoir. Mais je peux comprendre que j’ai pu décevoir des gens qui avaient l’image Rabiot PSG », lâche-t-il au micro de Telefoot.

«Au bout d’un moment, il faut arrêter l’hypocrisie»

Adrien Rabiot en a également profité pour évoquer son avenir à l’OM. « Je ne sais pas, je fonctionne à l’instinct. Cela dépendra aussi de comment ça se passe, de ce que je ressens sur cette saison-là. Si je vois qu’il y a moyen d’aller plus haut, plus loin. Je suis un compétiteur et je veux aussi avoir les meilleurs joueurs autour de moi qui soient capables d’emmener cette équipe très loin. il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais, en tout cas, à chaque fois que j’entrerai sur le terrain avec le maillot de l’Olympique de Marseille, je donnerai 100% pour aller le plus loin possible », a expliqué le milieu de terrain français.