NBA : Critiques, salaire… Rudy Gobert règle ses comptes

Aujourd’hui chez les Timberwolves, Rudy Gobert est l’un des meilleurs à son poste en NBA, en témoignent ses 4 titres de meilleur défenseur de l’année. Malgré cela, le Français reste l’un des joueurs les plus critiqués de l’autre côté de l’Atlantique. En effet, Gobert fait l’objet de nombreuses attaques de la part des consultants. Alors que Shaquille O’Neal l’avait dernièrement dans son collimateur, le joueur de 32 ans a répondu.

Shaquille O’Neal n’aime clairement pas Rudy Gobert et la légende des Lakers l’avait clairement fait savoir il y a quelques semaines. Critiquant vivement le Français, notamment par rapport à son salaire, celui qui est aujourd’hui consultant alors alors lâché : « Qui est le pire joueur de l’histoire ? Rudy Gobert. Il est pire que Ben Simmons ? Ben Simmons est un autre raté. Tu veux savoir pourquoi (Rudy) ? Si tu signes un contrat pour 250 millions, montre-moi (que tu mérites) 250. Il y a une raison pour laquelle je marche bizarrement, pourquoi je ne peux pas tourner mon cou, parce que je ne peux pas, parce que j’ai joué pour mes 120 millions. Donc tu as des gars comme lui qui ruinent le système, parce qu’ils touchent tout cet argent et ils ne savent pas jouer. Je ne respecte pas des gars comme ça ». Suite à cela, Rudy Gobert avait répondu à O’Neal, postant sur ses réseaux sociaux : « C'est triste de voir quelqu’un qui a autant accompli de choses que toi Shaquille O’Neal à la fois dans le sport et dans le business être encore énervé par l’argent et la réussite de quelqu'un d’autre. Je comprends le côté divertissement, mais tu n’as pas besoin de ce genre de choses pour rester pertinent ».

« Important de dire ce que je pense de certains comportements »

Shaquille O’Neal n’avait clairement pas mâché, allant jusqu’à qualifier Rudy Gobert de « pire joueur de l’histoire ». Pour La Tribune, le joueur des Timberwolves est revenu sur ces critiques dont il a fait l’objet, répondant alors : « On vit dans un monde où la notion de vérité est de plus en plus floue. On lit un tweet ou une citation sans vraiment aller plus loin, et ça s'instille dans les esprits. Je ne cherche pas à entrer en compétition avec ces personnes [ses détracteurs], d'autant que ce qu'elles disent ne me définira jamais. Les petites opinions de chacun, j'ai tendance à les ignorer. Mais, parfois, c'est important de dire ce que je pense de certains comportements ».

« Peut-être qu'il y a un peu de jalousie »

Visé par les critiques notamment à cause de son salaire, Rudy Gobert a également expliqué à ce propos : « Certaines critiques que je peux comprendre, d'autres que je ne comprends pas. Bien sûr, le côté financier compte. Le salary cap est bien plus élevé qu'il y a vingt ans et beaucoup d'anciens joueurs se disent : « Lui il a ça, moi je n'avais pas autant. » Peut-être qu'il y a un peu de jalousie. S'ajoute le fait de venir d'Europe : il faut toujours en faire un peu plus pour avoir le même respect. Des trophées ont beau récompenser des étrangers, c'est encore dur pour certains de comprendre que la NBA est le reflet d'un sport devenu global. Dans l'ensemble, je pense être quelqu'un d'incompris. Je ne communique pas énormément, je reste une personne assez privée. Et puis il y a mon jeu : la manière dont j'impacte l'équipe est moins évidente à l'œil nu que pour d'autres joueurs. Même dans les stats pures ».