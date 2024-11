Mercato - OM : Le premier transfert de 2025 est connu ?

Arnaud De Kanel

L'OM prépare déjà le prochain mercato hivernal avec une double ambition : renforcer des secteurs clés tout en allégeant son effectif des joueurs jugés excédentaires. Parmi les dossiers sensibles, celui d’Amir Murillo attire l’attention. Recruté en 2023, le latéral droit pourrait quitter le club si une proposition convaincante se présente.

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, l'OM se prépare à saisir cette opportunité pour corriger certaines lacunes dans son effectif. Parmi les priorités établies par la direction, le poste de latéral droit figure en haut de la liste des préoccupations de Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Les performances de Pol Lirola et Amir Murillo n’ont pas répondu aux attentes, et un départ semble désormais envisageable pour l’un d’eux afin de libérer de l’espace. Cette réorganisation pourrait permettre à l’OM de renforcer ce secteur clé du terrain et de retrouver une solidité indispensable pour la suite de la saison. Un choix stratégique attendu avec impatience par les supporters, alors que le club cherche à rester compétitif sur tous les fronts.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Murillo, premier joueur de l'OM transféré en 2025 ?

Le mercato hivernal approche, et du côté de l'OM, des mouvements se profilent. Selon les informations de La Provence, Amir Murillo, international panaméen, pourrait bien faire ses valises dans les prochaines semaines. En interne, des échanges auraient déjà eu lieu pour évaluer sa situation. Les retours ne seraient pas rassurants pour le latéral droit, dont l’avenir semble de plus en plus incertain. Si Roberto De Zerbi, attentif aux prestations du joueur en cette fin d’année, a encore un œil sur lui, les signes pointent vers un potentiel départ. Le staff olympien suivra de près ses performances, mais la tendance actuelle semble claire : Murillo pourrait être l’un des premiers noms sur la liste des départs cet hiver.

Sildillia pour le remplacer ?

L'OM serait à la recherche d’un renfort pour son flanc droit, et le dossier semble prendre une tournure inattendue. Selon plusieurs sources, la direction marseillaise aurait ravivé son intérêt pour Killian Sildillia, le latéral polyvalent du SC Fribourg. Ce retour de flamme pour le jeune Français pourrait bien compliquer l’avenir de Murillo au sein de l’effectif phocéen.