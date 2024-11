Transferts : Il claque la porte de l’OM, «ça m’a fait vraiment très mal»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2022, Jorge Sampali n’avait pas hésité à claquer la porte de l’OM. En désaccord avec la direction olympienne en raison du mercato, l’Argentin avait ainsi fait ses valises. Au grand dam de plus d’un supporter du club phocéen, mais aussi des joueurs de l’OM. A commencer par Matteo Guendouzi, lui qui était l’un des chouchous de Sampaoli.

Arrivé à l’OM à l’été 2021 en provenance d’Arsenal, Matteo Guendouzi intégrait ainsi l’effectif de Jorge Sampaoli. Et entre le milieu de terrain français et l’entraîneur argentin, le coup de foudre a été immédiat. En effet, à Marseille, Guendouzi était l’un des hommes forts de Sampaoli. Donc forcément, quand ce dernier a décidé de quitter l'OM, ça a été un choc.

« Ça m’a fait vraiment très mal qu’il s’en aille en fin de saison »

Dans des propos accordés à So Foot, Matteo Guendouzi est revenu sur ce départ de Jorge Sampaoli et à quel point cela l’avait attristé. L’ex-joueur de l’OM aujourd’hui à la Lazio a ainsi confié : « Ce que je garde de Sampaoli ? Une rencontre exceptionnelle, et ça m’a fait vraiment très mal qu’il s’en aille en fin de saison. C’était très, très, très, très fort. Et le marqueur, on y revient, c’est que tu peux demander à tous les joueurs présents dans l’effectif cette saison-là, tout le monde a pris du plaisir. Sampaoli te donne envie de croire à sa philosophie, à sa vision du foot, et il avait aussi, je pense, les pièces parfaites pour y répondre. Je regardais déjà pas mal la Ligue 1, mais je vais encore plus suivre les matchs de Rennes maintenant, c’est une certitude. C’est top pour le championnat qu’il soit de retour, et je sais que ça peut faire quelque chose de grand si tous les joueurs acceptent de le suivre ».

« Son départ nous a rendus tristes »

Dernièrement, c’est Cédric Bakambu qui s’était exprimé sur le départ de Jorge Sampaoli de l’OM. L’ancien buteur olympien expliquait lui : « J'aime beaucoup Jorge Sampaoli. C'est un coach qui n'a pas peur de prendre des risques et moi c'est le style que j'affectionne. D'une semaine à l'autre, il peut te bouleverser un système de jeu pour s'adapter à telle ou telle équipe. Si au cours du match, il voit que son plan de jeu ne marche pas, il est capable de changer. C'est aussi un entraîneur qui est proche de ses joueurs, il aimait rigoler avec nous, mais savait nous mettre la pression quand il le fallait. Quand tu es sur le terrain, tu as envie d'aller à la guerre pour lui. Il a une aura particulière. Avec lui, ç'a été court, mais intense. Son départ nous a rendus tristes ».