OM - Pogba : Le Paris FC va tout gâcher ?

Depuis quelques semaines, l’aventure de Paul Pogba est au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, le champion du monde 2018, qui pourra reprendre la compétition en mars prochain, est libre de tout contrat et son nom circule du côté de l’OM. Mais Laure Boulleau l’imagine bien plus au Paris FC.

Autorisé à reprendre la compétition en mars prochain, Paul Pogba ne s'est en revanche pas avec quel club il le fera. Une chose est sûre, ce ne sera pas la Juventus avec laquelle il a mis fin à son contrat. En revanche, la piste menant à l'OM se veut insistante depuis quelques jours. Mais Laure Boulleau imagine plus Paul Pogba rejoindre le projet qui se met en place au Paris FC.

«Je pense que ce n’est pas le bon endroit pour lui»

« Pogba à Marseille ? Je pense que ce n’est pas le bon endroit pour lui psychologiquement et physique. Il va devoir se remettre d’aplomb. Et puis au milieu de terrain, je trouve qu’il y a ce qu’il faut à l’OM », estime-t-elle sur le plateau du Canal Football Club, avant de poursuivre.

«Le Paris FC ce serait plutôt un bon truc pour lui»

« S’il avait été latéral, j’aurais dis oui car ils ont besoin de latéraux. Mais au milieu, ce n’est pas un secteur qu’il faut renforcer. Et ce n’est qu’une hypothèse mais le Paris FC ce serait plutôt un bon truc pour lui. Pourquoi pas ? Ca ferait un gros coup de pub pour le PFC », ajoute Laure Boulleau.