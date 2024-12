«Rentre chez toi», Deschamps se fait allumer en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sous contrat jusqu'en 2026, Didier Deschamps cristallise toutes les tensions. Certains observateurs considèrent que l'heure de son départ est arrivée. C'est le cas de Michel Moulin. L'ancien dirigeant du PSG le dit haut et fort, il s'ennuie devant cette équipe de France, qui manque de créativité et de joueurs techniques.

Certes, l’équipe de France reste sur une victoire prometteuse sur la pelouse de San Siro face à l’Italie en Ligue des Nations. Mais il en faudra plus pour calmer la grogne de certains supporters, qui réclament plus de jeu, mais aussi une révolution chez les Bleus, à deux d’une Coupe du monde aux États-Unis.

Deschamps se fait tacler

En place depuis 2012, Didier Deschamps se retrouve au cœur des critiques. Le jeu ennuyant proposé par l’équipe de France depuis plusieurs mois commence à agacer et à provoquer un certain désamour, qui commence à se faire ressentir dans les stades. Pour Michel Moulin, l’ère Deschamps touche à sa fin.

« On veut du jeu »

« On s’en fout de ta tronche, rentre chez toi maintenant ! On veut du jeu. J’aimerais comparer Fabien Galthié et Didier Deschamps. Le désamour ? C’est entièrement sa faute. Quand il a des joueurs techniques, il ne les aligne pas. Je veux un Cherki en 10, que l’équipe arrive à créer des buts, du jeu » a confié l’ancien conseiller sportif du PSG au micro de Sud-Radio.