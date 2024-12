Salah - PSG : Sa décision à 24M€ qui relance le feuilleton !

Thomas Bourseau

Mohamed Salah est annoncé du côté du PSG. Bien que le président du club parisien Nasser Al-Khelaïfi ait démenti les rumeurs autour de son arrivée, il se pourrait que le Paris Saint-Germain se penche cet hiver sur ce dossier selon le journaliste Julien Laurens. Et ce, à cause du salaire XXL de Salah pour lequel Liverpool se poserait de grosses questions quant au renouvellement de son contrat étant la priorité de l’Égyptien…

Le Paris Saint-Germain, une fois de plus après le dossier Lamine Yamal, semble être mêlé à un feuilleton qui ne l’intéresserait pas à l’instant T. C’est du moins ce qu’il faut tirer de la sortie médiatique de Nasser Al-Khelaïfi à Sky Deutschland au sujet de Mohamed Salah.

« Nous savons que tous les clubs aimeraient l'avoir, mais cette rumeur à notre sujet est tout simplement fausse ».

«Il touche 500 000€ par semaine et à 32 ans c’est un très gros contrat»

Et maintenant ? L’attaquant star de Liverpool aux 13 buts cette saison perçoit un salaire hebdomadaire de 500 000€ du haut de ses 32 ans. Des émoluments bien trop importants au vu de son âge pour que les Reds lui offrent une prolongation de contrat sans avoir mené une mûre réflexion d’après Julien Laurens.

« Il y a des discussions entre Ramy Abbas Issa, son agent historique et le club. On n’a pas encore trouvé d’accord, et je ne sais pas si un jour on en trouvera un entre le camp Salah et les gens qui décident à Liverpool. Aujourd’hui, il touche 500 000€ par semaine et à 32 ans c’est un très gros contrat. Je ne sais pas si Liverpool est capable et a le désir de le prolonger à ces chiffres là. Tu n’as aucune garantie, même s’il est très fort cette saison, ce qu’il en sera dans un an ou dans deux ans. Sa priorité est de rester au club ».

«Il a envie de rester et je pense que Liverpool a aussi envie qu’il reste»

Le journaliste de RMC pour le podcast l’After Angleterre a assuré ces dernières heures que Mohamed Salah a tout de même envie de poursuivre son aventure initiée à l’été 2017 à Liverpool. Cette situation économique délicate au niveau de son contrat pourrait intéresser le PSG et d’autres équipes à l’aube de l’hiver.

« Il a envie de rester et je pense que Liverpool a aussi envie qu’il reste vu la forme qu’il affiche aujourd’hui. Où est-ce que tu peux trouver un accord commun, jusqu’où peut-il baisser son salaire, qu’est-ce que Liverpool sera capable de lui offrir, la durée du contrat. Il y a plein de choses qui entrent en compte. Il est aussi normal que d’autres clubs comme le PSG, vu qu’il sera à partir de janvier capable de signer où il voudrait en tant que joueur libre au mois de juin, commencent à contacter son entourage, à se renseigner, pour savoir qu’est-ce qu’il souhaiterait faire après s’il ne restait pas à Liverpool. Mais sa priorité est de rester, il faut juste trouver un accord et ce ne sera pas un accord facile à trouver ».