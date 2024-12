Mercato - OM : Il copie Vinicius Jr avant de signer !

Thomas Bourseau

En août dernier, soit quelques mois seulement après avoir coupé les ponts avec son agent de la première heure pour intégrer la famille qu’est devenue la Roc Nation Sports, Luis Henrique signait une prolongation de contrat à l’OM après de longs échanges entre les parties concernées. Une famille qui compte notamment un certain Vinicius Jr…

Il semble bien loin le joueur qui n’avait pas les faveurs d’André Villas-Boas ou de Jorge Sampaoli à l’OM. Parti en prêt pendant 18 mois à Botafogo à compter de l’été 2022, Luis Henrique a signé un retour gagnant à l’Orange Vélodrome au cours du dernier mercato hivernal. Si bien que les décideurs de l’Olympique de Marseille ont pris la décision de lui offrir un nouveau contrat courant jusqu’en juin 2028 après des mois de discussions avec son entourage.

Luis Henrique laisse l’agence de Jay-Z gérer ses intérêts…

Un entourage dans lequel il aurait fait un gros ménage. La Provence confie dans ses colonnes du jour que Luis Henrique a mis un terme à la collaboration professionnelle qu’il entretenait avec l’agent de ses débuts afin de négocier un virage important en avril 2024. A compter de cette date, ses intérêts ont été pris en charge par Roc Nation Sports, agence du rappeur américain mondialement connu qu’est Jay-Z. Un choix pas anodin puisque d’autres joueurs brésiliens l’avaient fait avant lui, et pas des moindres.

...comme Vinicius Jr !

En juillet 2023, Roc Nation devenait actionnaire majoritaire de l’agence qui conseillait Vinicius Jr. TFM était donc renommée Roc Nation Sports. Plusieurs talents du football brésilien ont imité la star du Real Madrid par la suite comme Endrick (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal) et donc Luis Henrique ou encore Lucas Paqueta (West Ham) comme le rappelle La Provence. En plus de son agent, son cercle proche s’est renforcé avec la naissance de son deuxième enfant. Plus mature dans sa vie, Luis Henrique a transféré cet état d’esprit dans son jeu, de quoi faire le bonheur de l’OM.