PSG : Un coup dur à 7,5M€ est annoncé

Au fil des années, le PSG a accumulé de nombreux sponsors, car il fait partie des meilleures équipes du monde. Toutefois, depuis le départ de ses stars offensives, le club de la capitale peine un peu plus à boucler des signatures et certains voudraient même revoir leur engagement. C’est le cas de Visit Rwanda, qui pourrait faire perdre jusqu’à 7,5M€ à Paris.

Depuis un long moment maintenant, le PSG est sous contrat avec Nike comme équipementier pour ses maillots. D’après les informations de L’Équipe, ce contrat avec la firme américaine rapporte entre 70 et 80M€ par an au club de la capitale et cela sera le cas jusqu’en 2032 minimum.

Le PSG a perdu deux sponsors dernièrement

L’accord avec Nike fait du bien au PSG, car certains sponsors ont quitté le club de la capitale dernièrement, ce qui représente un vrai manque à gagner. En effet, Crypto.com ainsi que GOAT ne sont plus sous contrat avec Paris. Le second versait un chèque d’environ 15 à 20M€ par an au PSG jusqu’à l’été dernier.

Le PSG pourrait perdre encore de l’argent à cause d’un sponsor

Il y a les sponsors qui décident d’arrêter leur collaboration avec le PSG et il y en a d’autres qui souhaitent revoir leur contrat à la baisse. D’après L’Équipe, c’est notamment le cas de Visit Rwanda, dont le bail s’achève en 2025 et qui actuellement verse 15M€ par saison à Paris. Le sponsor souhaiterait que cette somme soit diminuée de 50%, ce qui ferait donc un manque à gagner de 7,5M€ pour le champion de France.