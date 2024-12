Coup de tonnerre au PSG, le Qatar prêt à vendre ?

Alexis Brunet

Depuis 2011, le PSG est une propriété du Qatar, grâce à son fonds d’investissement QSI. Par ce changement, le club de la capitale a pu retrouver le haut niveau européen et considérablement se renforcer. Toutefois, cela pourrait bien se terminer dans un avenir proche. En effet, le Qatar pourrait envisager une vente du PSG en cas de belle offre.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère. Loin de jouer les premiers rôles en Europe à ce moment-là, le club de la capitale a retrouvé le devant de la scène grâce au Qatar. Par son fonds d’investissements QSI, le pays du Golfe a racheté l’équipe parisienne pour en faire un mastodonte européen. Mais pour le moment, la Ligue des champions se refuse toujours aux Parisiens, malgré une finale lors de la saison 2019-2020.

EXCLU - Mercato : Le PSG de nouveau approché pour Skriniar ! https://t.co/hozDt6XaTB pic.twitter.com/YqbuKoJt2a — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) December 3, 2024

Le Qatar a déboursé des sommes folles au PSG

Si le PSG a brillé lors des dernières années en France et en Europe, il le doit surtout à l’argent du Qatar. Doté de fonds presque illimités, le pays du Golfe a pu faire venir certains des meilleurs joueurs du monde. En 2017, c’est Neymar qui avait par exemple posé ses valises à Paris contre un chèque de 222M€, ce qui fait toujours de lui aujourd’hui le plus gros transfert de l’histoire du football. On peut citer également Kylian Mbappé qui était arrivé pour une petite fortune en provenance de l’AS Monaco.

Le Qatar pourrait vendre le PSG

Toutefois, l’ère qatarienne au PSG pourrait bientôt prendre fin. D’après les informations de L’Équipe, même si le pays du Golfe n’aurait pas prévu de se désengager pour le moment, l’émir pourrait vendre le club de la capitale en cas de belle offre. Cela serait donc un coup de tonnerre pour le champion de France, après plus de 13 ans du Qatar à sa tête. Dernièrement, le fonds d’investissements américain Arctos Partners avait d’ailleurs acquis 12,5% du club contre 500M€, preuve qu’un changement radical pourrait bien s’opérer.