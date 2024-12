Zidane à Marseille, l’invitation est lancée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2025, Jamel Debbouze repartira sur les routes de France pour présenter son nouveau spectacle. Le comédien sera, notamment, de passage à Marseille en février prochain. A cette occasion, il espère croiser Zinédine Zidane, natif de la cité phocéenne. Au cours d'un entretien à la presse régionale, l'inoubliable Numérobis lui a, en tout cas, lancé l'invitation.

Jamel Debbouze voue une admiration sans bornes à Zinédine Zidane. Le comédien a eu la chance de le côtoyer à l’occasion de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris cet été. Avec ce tournage, le comédien en a pris plein les yeux.

Debbouze rend hommage à Zidane

« Vous savez tout ce qu’il représente pour moi, pour les Français.C’est encore une source d’inspiration folle et je suis fier et honoré de vivre à son époque. C’est pas mal ça non? Il m’a fait rêver, et quand on peut toucher du doigt son rêve, c’est encore plus incroyable » a confié Debbouze au cours d’un entretien accordé à La Provence.

« Je vais le chauffer »

Alors qu’il lance l'année prochaine son Jamel Comedy Club dans une longue tournée des Zénith à travers la France, Jamel Debbouze a invité Zidane à le rejoindre sur la scène du Dôme de Marseille en février prochain. « Je vais le chauffer, peut-être qu’il fera partie de la troupe au Dôme » a-t-il déclaré.