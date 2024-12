Real Madrid - Mbappé : Anelka pousse un coup de gueule en direct

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, Kylian Mbappé a beaucoup de mal au Real Madrid. L’attaquant français est méconnaissable et les supporters du club espagnol se demandent même s’ils ont bien fait de mettre la main sur l’ancien joueur du PSG. Mais d’après Nicolas Anelka, la période que traverse le champion du monde est normale, car on le force à jouer numéro neuf alors que ce n’est pas son poste de prédilection.

Les temps sont durs pour Kylian Mbappé. Alors que ce dernier a réalisé son rêve l’été dernier en rejoignant le Real Madrid, son début d’aventure au sein du club madrilène ne se passe pas de la meilleure des façons. Le Français n’est pas très efficace et il semble parfois bien seul, comme lâché par certains de ses partenaires. Lors de sa dernière sortie en Ligue des champions, l’ancien joueur du PSG a rendu une bien triste copie face à Liverpool, ponctuée d’un penalty raté.

Un crack va aider Mbappé au Real Madrid ? https://t.co/52qx6lodMF pic.twitter.com/PRZzlCTg7b — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

Anelka défend Mbappé

Kylian Mbappé n’est donc pas dans la forme de sa vie, mais il peut toutefois compter sur certains soutiens. C’est notamment le cas de Nicolas Anelka, ancien attaquant du Real Madrid, qui a tenu à défendre le champion du monde en direct sur RMC. « Pour lui, ce n’est pas évident, car c’est sa première expérience à l’étranger. Il arrive dans un club qui a tout gagné. Donc ils n’ont pas forcément besoin de lui cette année. À son poste, il y a Vinicius qui, depuis 2 ans, survole le championnat et la Ligue des Champions. Donc quand il arrive, c’est compliqué car il doit trouver une nouvelle position. Donc je pense qu’ils vont être patients avec lui car pour lui c’est un nouveau poste, celui de numéro 9. Le problème avec tous les gens qui parlent, tout le monde pense qu’être ailier comme c’est un poste d’attaquant, c’est facile de devenir un numéro 9. C’est un poste qui est complètement différent. Vous êtes les premiers à dire qu’il n’est pas bon depuis 1 an, mais ça fait 1 an qu’il joue numéro 9. »

« La grosse erreur que tout le monde fait…»

Selon Nicolas Anelka qui connaît très bien le poste, il est difficile de jouer numéro neuf, surtout quand on est ailier de base. Il faut donc un peu de patience avant que Kylian Mbappé puisse briller dans cette position au Real Madrid. « Au PSG, il a joué beaucoup de matchs comme 9 et il a beaucoup été remplaçant. (…) La grosse erreur que tout le monde fait, c’est important d’expliquer que ce n’est pas parce que tu joues ailier gauche que tu peux forcément jouer attaquant en pointe. Le jeu de Mbappé c’est la vitesse et dans les espaces. Quand t’es 9, tu es dos au but avec 2 mecs sur toi. On lui demande, en changeant de club, en changeant de pays, une autre mentalité, un autre football, des nouveaux coéquipiers, un nouveau coach ; on lui demande en 3-4 mois de devenir un numéro 9. Si vous connaissez un peu le football, ce n’est pas possible. Peut-il devenir un grand numéro 9 ? Il faut patienter. Vous croyez que du jour au lendemain, il peut devenir numéro 9 ? Mais vous ne respectez pas le poste de numéro 9 en fait. »