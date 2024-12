PSG : Luis Enrique est submergé par les problèmes !

Alexis Brunet

Le PSG traverse une période compliquée. Après sa défaite face au Bayern Munich (1-0), le club de la capitale a enchaîné avec un match nul contre le FC Nantes (1-1). Des contre-performances qui ne font qu’ajouter des problèmes à Luis Enrique. Le coach parisien doit déjà gérer les cas Ousmane Dembélé, Presnel Kimpembe et Randal Kolo Muani.

Les relations ne sont pas très bonnes actuellement entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé. Selon L’Équipe, le coach du PSG a fait payer au Français sa mauvaise prestation face au Bayern Munich en le mettant sur le banc lors du coup d’envoi de la rencontre contre le FC Nantes. Le quotidien sportif précise que le champion du monde ne comprendrait pas certains choix de son coach et que leur relation serait brisée.

Kimpembe s’impatiente

En plus de potentiellement avoir perdu Ousmane Dembélé, Luis Enrique doit aussi gérer le cas Presnel Kimpembe. Ce dernier aurait aussi des reproches à faire à son entraîneur, car il ne comprendrait pas pourquoi il n’a toujours pas rejoué alors qu’il se sent en forme et qu’il a répondu à tous les tests physiques. Le défenseur était d’ailleurs surpris de ne pas être dans le groupe contre le FC Nantes alors qu’il l’était contre le Bayern Munich.

Le cas Randal Kolo Muani interroge dans le vestiaire

Selon L’Équipe, un dernier problème pourrait bien embêter Luis Enrique. En effet, le vestiaire du PSG ne comprendrait pas la gestion de Randal Kolo Muani par l’entraîneur espagnol. L’attaquant français n’est pas entré en jeu face au FC Nantes et il joue très peu depuis le début de la saison, alors que le club de la capitale a souvent des soucis offensifs. Les problèmes s’accumulent donc pour Luis Enrique.