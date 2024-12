Mercato - PSG : Un gros transfert déjà acté à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Si le PSG planifie son recrutement pour cet hiver, le club de la capitale devrait également se montrer actif sur le mercato l’été prochain. Les dirigeants parisiens aimeraient notamment recruter Viktor Gyökeres pour renforcer le secteur offensif de Luis Enrique. Le transfert du buteur du Sporting CP semble d’ailleurs déjà acté.

Alors que le mercato hivernal n’a même pas encore ouvert ses portes, le PSG planifierait déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale voudrait notamment renforcer le secteur offensif de Luis Enrique en lui offrant un nouvel attaquant. Et dans cette optique, Luis Campos surveillerait de très près la situation de Viktor Gyökeres, sous contrat jusqu’en juin 2028 au Sporting CP.

Le PSG en pince pour Viktor Gyökeres

Sensationnel avec le club lisboète depuis le début de saison (24 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues), le buteur de 26 ans aurait tapé dans l’oeil du PSG. Il va toutefois falloir sortir le chéquier pour le recruter, puisque le Sporting CP aurait fixé son prix à 100M€. Son transfert semble néanmoins déjà acté au Portugal.

Son départ du Sporting CP déjà programmé ?

Comme le rapporte AS, Viktor Gyökeres devrait bien quitter le Sporting CP à l’issue de la saison. Après deux ans en Liga Portugal, l’international suédois devrait passer à l’étape supérieure, en rejoignant un club de plus haut standing. Le PSG se tiendrait à l’affût, à l’instar de certains cadors de Premier League et du FC Barcelone. À suivre...