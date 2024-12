Mercato - PSG : Grosse contradiction du Qatar avec le feuilleton Mbappé ?

Alexis Brunet

L’été dernier, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens ont décidé de ne pas miser sur une star, mais plutôt de faire confiance à un collectif ainsi qu’à certains jeunes joueurs. Une décision qui contraste fortement avec la volonté qu’avait le club de la capitale de vouloir conserver le Français.

Pendant sept saisons, Kylian Mbappé a fait le bonheur du PSG. Le Français était devenu le meilleur buteur du club de la capitale, qu’il a finalement décidé de quitter l’été dernier. Après plusieurs essais infructueux, le Real Madrid a enfin réussi à mettre la main sur le Français.

Le PSG n’a pas remplacé Mbappé

Avec le départ majeur de Kylian Mbappé, les supporters parisiens espéraient que le PSG recrute une pointure pour remplacer le champion du monde. Finalement, aucune star n’a posé ses valises à Paris. Les dirigeants du club de la capitale ont préféré miser sur le collectif et sur des profils plutôt jeunes et donc un peu inexpérimentés au très haut niveau.

Le PSG voulait absolument prolonger Mbappé

Depuis le départ de Kylian Mbappé, le PSG a beaucoup plus de mal, notamment en Ligue des champions. Selon un ancien du club de la capitale, interrogé par L’Équipe, cela est tout à fait normal après un tel changement de projet. « À partir du moment où les propriétaires avaient imaginé un produit premium avec des têtes d’affiche mondialement connues associées au nom de Paris pour en faire une marque glamour, branchée et internationale, c’est difficile aujourd’hui de passer à l’ordinaire. » Un changement d’autant plus difficile qu’initialement, il n’était pas souhaité par le PSG. Les dirigeants parisiens voulaient à tout prix conserver le champion du monde 2018, afin qu’il reste la figure de proue du projet. Finalement, le club de la capitale a donc dû revoir ses plans à cause du Real Madrid, mais l’arrivée d’une star l’été prochain n’est pas à exclure. En cas de non prolongation du côté de Liverpool, Mohamed Salah pourrait possiblement poser ses valises à Paris...