Mercato - OM : Un malaise est révélé après son transfert

Fraîchement arrivé cet été à l'OM, Roberto De Zerbi a rapidement marqué de son empreinte la stratégie de recrutement du club phocéen. Parmi les nombreuses recrues figure Ismaël Koné. Si ce pari audacieux semblait prometteur sur le papier, les premières prestations du joueur n’ont pas encore dissipé les doutes. De Zerbi serait déçu de l'attitude de son joueur.

À l'OM, Pablo Longoria et Mehdi Benatia n’ont pas ménagé leurs efforts pour répondre aux attentes de Roberto De Zerbi. Le technicien italien, connu pour son flair tactique et ses exigences pointues, avait ciblé des profils bien précis pour renforcer l’équipe. Si certaines recrues ont répondu à ses attentes, d’autres paris se révèlent plus incertains. C’est notamment le cas d’Ismaël Koné, annoncé comme une potentielle révélation dans l’entrejeu phocéen. Attendu pour bousculer la hiérarchie et apporter un vent de fraîcheur, le milieu de terrain peine à confirmer les espoirs placés en lui. Un malaise se serait même installé entre le joueur et son entraineur.

De Zerbi n'apprécie pas le comportement de Koné

Selon les informations rapportées par La Provence, le climat ne serait pas au beau fixe entre Roberto De Zerbi et Ismaël Koné. L’entraîneur de l'OM aurait exprimé des réserves quant à l’attitude du milieu de terrain lors des séances d’entraînement. En cause : un manque d’investissement perçu par le technicien italien, qui attend visiblement plus d'engagement et de rigueur de la part du jeune joueur. Un signal d’alerte pour Koné, qui devra rapidement se remettre dans les clous pour espérer regagner la confiance de son coach.

«Il a moins de repères»

Dans l'entourage d'Ismaël Koné, on évoque un manque de repères. « Il a moins de repères, même si Wilfried Nancy (son ancien coach) l’avait ponctuellement mis en numéro 10 à Montréal. Il préfère partir de plus bas et casser les lignes. Il est encore en phase d’apprentissage, mais il se régale au contact de Roberto. Il est impressionné par sa science », confie l'un de ses proches pour La Provence. Avec le retour de Bilal Nadir, les choses se compliquent encore plus pour Koné. Reste à voir si De Zerbi lui redonnera sa chance