Transferts : Le PSG interpellé sur le contrat de Mohamed Salah !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG a décidé de ne pas recruter de star pour remplacer Kylian Mbappé, préférant faire confiance à ses jeunes joueurs, Bradley Barcola en premier. Mais l’ancien Lyonnais ne donne pas pleine satisfaction et une pointure pourrait donc arriver l’été prochain. Les dirigeants parisiens penseraient à Mohamed Salah. Si pour Daniel Riolo cela est une bonne idée, il ne faudrait toutefois pas offrir un trop long contrat à l’Égyptien.

Et si l’aventure de Mohamed Salah à Liverpool prenait fin l’été prochain ? Actuellement, le joueur de 32 ans est sous contrat jusqu’à la fin de la saison et il n’aurait pas reçu d’offre de prolongation de la part des dirigeants anglais. L’Égyptien pourrait donc être disponible gratuitement dans quelques mois et le PSG fait partie des clubs cités pour potentiellement en profiter.

Riolo veut voir Salah au PSG

Selon Daniel Riolo, une arrivée de Mohamed Salah au PSG serait une formidable nouvelle pour le club de la capitale. Le joueur de Liverpool a une hygiène de vie irréprochable, ce qui pourrait n’être que bénéfique pour les Parisiens, comme l’a expliqué le journaliste lors de l’After Foot. « Si on doit se demander si c’est une bonne idée, je crois que c’est un gars qui a une hygiène de vie parfaite. Et par les temps qui courent, dire qu’un joueur reste tranquille à la maison, et donc selon la formule consacrée « mange bien et dort bien », c’est un point positif. Quant à se demander si à 32 ans il est toujours performant, il y a un an on a cru qu’il baissait un peu, en tout cas cette année il ne baisse pas du tout. Est-ce que ce niveau de performance est maintenu parce qu’il veut sa prolongation ? Il y a beaucoup de questions. »

« Si le PSG ne lui fait pas un contrat de cinq ans... »

Malgré qu’il soit encore très efficace, Mohamed Salah n’est plus tout jeune. L’Égyptien est âgé de 32 ans et s’il débarque au PSG, le club de la capitale ne doit pas lui offrir un contrat de cinq ans, selon Daniel Riolo. « Est-ce que c’est une bonne idée à 32 ans ? Si le PSG ne lui fait pas un contrat de cinq ans ou un délire comme ça, oui c’est une bonne idée de l’attirer au PSG. Le PSG a absolument besoin d’un joueur pareil, ça c’est certain. Je vois que beaucoup de gens se posent la question, il n’y a pas de question à se poser puisqu’il n’y a aucun joueur de ce niveau au PSG. » Affaire à suivre...