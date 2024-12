Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Kolo Muani !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Randal Kolo Muani pourrait faire ses valises dès le mois de janvier. En effet, le club de la capitale voudrait se séparer de son numéro 23 lors du prochain mercato hivernal. Si Randal Kolo Muani aurait la cote en Premier League et en Bundesliga, son transfert serait tout de même difficile à boucler, et ce, parce qu'il coute cher.

Dans les ultimes instants du mercato estival 2023, le PSG a finalisé le transfert de Randal Kolo Muani. En effet, le club de la capitale a trouvé un accord d'environ 90M€ avec la direction de l'Eintracht Francfort. Toutefois, Randal Kolo Muani pourrait quitter le PSG après avoir passé seulement une saison et demie à Paris.

Kolo Muani a des admirateurs en Allemagne et en Angleterre

Depuis le début de cet exercice 2024-2025, Randal Kolo Muani est à la peine au PSG. N'entrant pas dans les plans de Luis Enrique, l'attaquant de 25 ans a de moins en moins de temps de jeu au fil des semaines. D'ailleurs, les hautes sphères du PSG compteraient boucler le départ de Randal Kolo Muani lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi devrait avoir du mal à finaliser le transfert de l'international français au mois de janvier.

Le salaire de Kolo Muani pose problème

Selon les informations d'Abdellah Boulma, divulguées sur son compte X, Randal Kolo Muani aurait la cote en Angleterre et en Allemagne. A en croire le journaliste de France Bleu, plusieurs clubs de Premier League et de Bundesliga seraient prêts à accueillir le numéro 23 du PSG à la mi-saison. Toutefois, le transfert de Randal Kolo Muani serait difficile à boucler, et ce, à cause de son salaire et de son contrat XXL.