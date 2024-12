Wembanyama : Une première historique en NBA !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après une première saison excellente en NBA avec les san Antonio Spurs, Victor Wembanyama est reparti sur des bases similaires pour ce nouvel exercice avec la franchise texane. A 20 ans, le Français continue toujours autant d'impressionner de l'autre côté de l'Atlantique, que ce soit offensivement que défensivement. Des performances qui viennent d'ailleurs d'être récompensées par un titre qui restera dans l'histoire. Explications.

Nouveau phénomène du basket, Victor Wembanyama revient encore plus fort pour sa deuxième saison en NBA avec les Spurs. Après avoir tourné à 21,4 points de moyenne par match l'an passé, le Français est actuellement à 23,5 points par match de moyenne cette saison. Excellent offensivement, se distinguant notamment à 3 points, Wembanyama est tout aussi terrifiant quand il s'agit de défendre. Ainsi, depuis le début de cette saison 2024-2025 de NBA, la star des San Antonio Spurs a une moyenne par match de 8,3 rebonds défensifs, 1,3 interception, mais aussi 3,4 blocs (le meilleur total en NBA). Et c'est ainsi que tout cela a permis à Victor Wembanyama d'être récompensé.

Une grande première pour Wembanyama

Alors qu'on connaissait les récompenses de Joueur du Mois, Rookie du Mois ou encore Entraîneur du Mois, voilà que la NBA a décidé de créer une nouvelle catégorie pour cette saison, celle de Défenseur du Mois. Et voilà qu'on connait désormais l'identité du premier lauréat dans chaque Conférence. A l'Est, c'est Dyson Daniels (Atlanta) qui a été plébiscité et à l'Ouest, c'est Victor Wembenayama qui l'a donc emporté. Le Français devient ainsi le 1er Défenseur du Mois en compagnie du joueur des Hawks. A noter que Wembanyama était en concurrence avec Toumani Camara (Portland), Anthony Davis (Lakers), Lu Dort (Oklahoma City), Kris Dunn et Ivica Zubac (Clippers), Tari Eason et Amen Thompson (Houston), Draymond Green (Golden State) et Jaren Jackson Jr (Memphis).

Objectif Défenseur de l'année !

Titré donc Défenseur du mois en NBA pour ses performances avec les Spurs, Victor Wembanyama vise toutefois bien plus grand. En effet, le Français espère le titre de Défenseur de l'année que Rudy Gobert avait remporté la saison dernière. Wembanyama n'avait d'ailleurs pas manqué de faire passer un message à son compatriote des Timberwolves, lâchant : « Que Rudy le gagne cette année, après ce ne sera plus son tour ». Ce à quoi, Gobert a notamment répondu : « J'ai adoré sa formule : il ne disait pas qu'il méritait de gagner, mais il a montré ses ambitions et c'est super. J'ai beaucoup d'affection pour Victor, je lui souhaite de gagner beaucoup de trophées ».