NBA : Wembanyama va rejoindre LeBron James, il hallucine

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama ne cesse d’épater son monde en NBA. Très en forme en ce moment, le Français a prouvé qu’il était l’un des meilleurs de la ligue dans la nuit de ce dimanche à ce lundi. Étincelant contre les Sacramento Kings, le joueur de 20 ans a signé un triple-double (34 points, 14 rebonds, 11 passes décisives) qui a permis aux San Antonio Spurs de s’imposer (125-127). Victor Wembanyama marche sur l’eau en ce moment, et beaucoup le voient devenir All-Star dès sa deuxième saison en NBA. Jacques Monclar est d’ailleurs époustouflé par la trajectoire que le phénomène des Spurs est en train de prendre.

NBA : «Ce n’est pas juste», Wembanyama chasse déjà LeBron James ? https://t.co/rSDRWx3ys1 pic.twitter.com/DfTyPIxT1p — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

«On le verra All-Star. Ça en prend la route»

« Il y a plein de choses autour de lui. Il y a une dynamique autour de lui, San Antonio a eu des années difficiles, le public connaît le basket, et là maintenant ça y est, il est parti. Je crois que là, avec le match d’hier, on le verra All-Star. Ça en prend la route. Vous vous rendez compte, deuxième année il va être All-Star ? » a confié le consultant BeIN Sports dans l’émission NBA Extra.

Wembanyama marche dans les pas de LeBron James

S’il venait à devenir All-Star cet hiver, Victor Wembanyama rejoindrait ainsi un certain LeBron James. La légende d’aujourd’hui 39 ans avait participé à son premier All-Star Game dès sa deuxième saison, en 2005. Nommé Rookie of the Year en 2003-2004, le King avait poursuivi son ascension jusqu’au sommet de la NBA dès l'exercice suivant. Victor Wembanyama est en train de marcher dans ses pas. Reste maintenant à voir si le même destin attendra le Français au sein de la ligue américaine.