NBA : Wembanyama est «comme dans un rêve» aux Spurs

Alors que les San Antonio Spurs se sont imposés face aux Sacramento Kings dans la nuit de dimanche à lundi (125-127), Victor Wembanyama a été interrogé à l’issue de la rencontre sur ce que cela lui faisait d’être considéré comme un talent générationnel et une star montante en NBA. Ce qui est secondaire pour le Français, qui s’estime chanceux et vit « comme dans un rêve ».

Après avoir vu leur série de quatre victoires consécutives prendre fin jeudi dernier face aux Los Angeles Lakers (101-119), les San Antonio Spurs ont repris leur marche en avant dans la nuit de dimanche à lundi en s’imposant sur le parquet des Sacramento Kings (125-127). Un match au cours duquel Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé. Avec 34 points, 14 rebonds et 11 passes, le Français a réalisé son troisième triple-double de la saison.

« Je me sens très chanceux »

Avec un bilan de 11 victoires pour 9 défaites, les San Antonio Spurs sont actuellement dixièmes de la conférence Ouest et donc virtuellement qualifiés pour le play-in tournament. En conférence de presse après la rencontre, une question jugée comme « intéressante » par Victor Wembanyama lui a été posée, à savoir comment il vivait le fait d’être une star montante en NBA et un joueur considéré par certains comme un talent générationnel.

« Être reconnu comme tel est secondaire, je vis comme dans un rêve »

« C’est une question intéressante. Je me sens très chanceux. Avant chaque match, et chaque jour, je dis merci et je me souviens que je suis l’une des personnes les plus chanceuses au monde et j’ai la chance de vivre cette vie incroyable. Je dois dire que le fait d’être reconnu comme tel est secondaire par rapport au fait de vivre ces expériences, ces moments difficiles, ces oppositions difficiles. Être reconnu comme tel est secondaire, je vis comme dans un rêve, c’est ce que je ressens », a répondu Victor Wembanyama.