NBA : Une récompense historique pour Wembanyama !

Cette saison, la NBA a créé un tout nouveau trophée, celui de meilleur défenseur du mois. Une récompense qui a été décernée pour la toute première fois ce mardi et qui est revenue à Victor Wembanyama. Le Français est devenu le premier joueur à être sacré meilleur défenseur de la conférence Ouest, tandis qu’à l’Est, c’est l’arrière des Atlanta Hawks Dyson Daniels qui a été plébiscité.

La NBA met en avant le fait que Victor Wembanyama est le meilleur contreur de la Ligue (3,6 contres par match), quatrième aux tirs contestés (10,1) et huitième aux ballons déviés (3,3). Le pivot des San Antonio Spurs a été préféré à Toumani Camara (Portland Trail Blazers), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder), Kris Dunn et Ivica Zubac (Los Angeles Clippers), Tari Eason et Amen Thompson (Houston Rockets), Draymond Green (Golden State Warriors) et Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies).

