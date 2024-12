Kylian Mbappé : La grande annonce sur son avenir au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Kylian Mbappé a réalisé son rêve et le voilà aujourd’hui au Real Madrid. Débarqué chez les Merengue, l’ancien joueur du PSG a toutefois énormément de mal actuellement. Les inquiétudes sont ainsi nombreuses à propos de Mbappé, mais en Espagne, d’autres sont plutôt très sereins.

Buteur face à Getafe, Kylian Mbappé en est désormais à 10 réalisations, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. Malgré cela, les performances du Français déçoivent et les critiques sont de plus en plus fréquentes. Mais alors que Mbappé se fait enfoncer par certains en Espagne, d’autres sont derrière lui et ont de grandes espérances pour son avenir au Real Madrid.

« C’est aussi arrivé à Zidane »

C’est le cas de Tomas Roncero. Pour le podcast Nude Project, le journaliste espagnol s’est confié dans un premier temps sur les problèmes de Kylian Mbappé, faisant notamment un parallèle avec Zinedine Zidane : « Le maillot du Real Madrid pèse, l’écusson pèse, mais c’est aussi arrivé à Zinedine Zidane ».

« Mbappé va triompher au Real Madrid »

Se prononçant ensuite sur l’avenir de Kylian Mbappé au Real Madrid, Tomas Roncero a assuré : « Je suis sûr que Mbappé va écrire l’histoire au Real Madrid, que Mbappé va triompher au Real Madrid et qu’il va finir chaque saison avec 40 ou 50 buts ».