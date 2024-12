Real Madrid : Mbappé se fait troller par l’autre star de l’équipe !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid peut compter sur deux stars de leurs sélections en les personnes de Kylian Mbappé et de Jude Bellingham. Et la victoire merengue remontant à dimanche face à Getafe le démontre (2-0). Pendant la rencontre, Bellingham a subi un choc au visage, qui a débouché sur un contrôle de Mbappé au niveau de son nez et inspiré une vanne de l’Anglais sur les réseaux sociaux.

Le 17 juin dernier, pour l’entrée en lice de l’équipe de France à l’Euro 2024 en Allemagne, Kylian Mbappé vivait une soirée mouvementée. Certes, les Bleus s’imposaient face à l’Autriche grâce à un but contre son camp de Maximilian Wöber (1-0). Néanmoins, le capitaine de la sélection tricolore sortait sur blessure dans les dix dernières minutes du temps réglementaire en raison d’un choc au niveau de son nez au terme d’un duel aérien avec l’épaule de Kevin Danso.

Jude Bellingham fait une blague sur Mbappé

Résultat, Kylian Mbappé contractait une fracture du nez qui l’a contraint d’évoluer avec un masque de protection pour le reste de la compétition à l’exception de la demi-finale de l’Euro 2024 perdue par l’équipe de France contre l’Espagne (2-1), La Roja étant la future championne d’Europe. Depuis, Mbappé s’est acclimaté à son nouveau club qu’est le Real Madrid et à ses nouveaux coéquipiers dont Jude Bellingham, l’une des étoiles de cette constellations de stars dans l’effectif entraîné par Carlo Ancelotti.

Bellingham sur X : «Contrôle médical rapide de la part du spécialiste du nez»

Dimanche dernier, dans un derby madrilène contre Getafe (2-0), Jude Bellingham a marqué et délivré une passe décisive à Kylian Mbappé. Le numéro 5 du Real Madrid a notamment pris un coup pendant la rencontre au niveau de son nez. De quoi permettre à Mbappé de prendre des nouvelles et d’inspecter l’étendue du choc de par son expérience. Ce qui a offert une blague toute trouvée à Bellingham pour les réseaux sociaux et plus particulièrement X. « Contrôle médical rapide de la part du spécialiste du nez ».