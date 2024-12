Mbappé - Zidane : L’histoire se répète au Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé marche sur les pas de Zinédine Zidane au Real Madrid, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle à l'instant présent. Depuis son arrivée au club merengue, le champion du monde 2018 est la cible de nombreuses critiques. Mais au sein de la capitale espagnole, on réclame de la patience, pour que Mbappé puisse imiter le meilleur Zidane au Real Madrid.

En rejoignant le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé espérait être adopté très vite par le peuple merengue. Mais cinq mois après, le public recherche toujours l’international français qui avait fait lever les foules au moment de la Coupe du monde 2022. Malgré son but face à Getafe ce dimanche, le joueur tricolore n’est pas au mieux, comme s’il peinait à digérer pleinement son départ historique, mais aussi son nouvel environnement. Sur ce point, la carrière de Mbappé emprunte le même chemin que Zinédine Zidane, qui avait connu pareilles difficultés lors de son arrivée en Espagne en 2001.

Mbappé imite Zidane

« Son cas me semble similaire à l'arrivée de Zidane à Madrid. Lors de ses premiers mois, il a été très critiqué parce qu'il n'atteignait pas son niveau habituel. Son rôle a changé et il doit s'adapter. Au PSG, il était la star absolue et à Madrid, il doit partager la vedette. En outre, il est habitué à un football plus vertical et moins tactique et ne joue pas à son poste habituel, où il a toujours été le plus performante » a déclaré David Belenguer, ancien joueur du centre de formation du Real Madrid.

« Il faut de la patience»

Mais selon lui, la situation de Mbappé n’a rien de rédhibitoire. « La recette pour sortir du labyrinthe ? La patience. Il a besoin d'un peu plus de temps, mais il réussira parce qu'il n'a pas perdu ses qualités. C'est un footballeur superlatif avec un énorme talent et ses vertus le feront sortir du lot. D'ailleurs, les joueurs ne sont pas des robots et ils ont des pics de performance. C'est vrai que Madrid demande de l'immédiateté dans la performance, mais quand tous les éléments seront réunis, nous reverrons la meilleure version de Mbappé » a-t-il confié à Real-France.